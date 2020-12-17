شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت شوقى تعلن إصابتها بفيروس كورونا: للأسف إيجابى الحمد لله معنديش أعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة بسنت شوقى إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث أجريت التحاليل الطبية التي أثبتت إيجابيها، موضحة أنها لم تظهر عليها Hعراض شديدة ولكنها حاملة للفيروس.

وكتبت بسنت شوقى، عبر حسابها بموقع فيس بوك :"أنا للأسف إيجابى، الحمد لله أنا معنديش أعراض، بس مع ده بردو أنا حاملة للفيروس، فياريت أى حد اختلط بيا قريب ياخد باله وياخد احتياطاته ويتابع صحته أول بأول لأن فيه ناس كتير معندهمش أعراض أو أعراض بسيطة جدا ويا ريت تاخدوا فيتامين سى وزنك وتأكلوا كويس وتشربوا كتير وتاخدوا بانادول وهكذا، آسفه جدا لو اتسببت لأي إزعاج لأي حد من المخالطين".



بسنت شوقى عبر فيس بوك

وكان الفنان محمد فراج، وجه رسالة رومانسية لخطيبته الفنانة بسنت شوقي، في عيد ميلادها، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب قائلاً:" الحبيبة والصديقة، البنت والأخت، وساعات الأم، يعنى بالبلدى كده انتى الحياه، من غيرك الحياه مالهاش طعم و بيكى الحياه بتدب فيها الروح وتبقى حياة، كل سنة وانتى طيبة يا أحلى حياه".

يشار إلى أن الفنان محمد فراج لفت الأنظار، علي السجادة الحمراء في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة 42، بعد ثني ركبته للإمساك بديل فستان خطيبته بسنت شوقي.