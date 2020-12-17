زوجة عمرو ياسين تعلن إصابتها بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: أعلنت الإعلامية آيات أباظة، زوجة الفنان عمرو محمود ياسين، إصابتها وابنتها علياء بفيروس كورونا المستجد. وكتبت "آيات" عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: "ينفع كدة مرة واحدة إحنا الخمسة يجيلنا كورونا، الحمد لله ربنا يعديها على خير، دعواتكم". من ناحية أخرى، يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الثالثة عشر، الفنان الكبير محمود ياسين الذي رحل عن عالمنا في أكتوبر الماضي.

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