أناقة نيللي مقدسي وسيلفي مي سليم .. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نيللي مقدسي

ظهرت الفنانة نيللي مقدسي، أنيقة في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اجعلهم يتوقفون ويحدقون".

نسرين طافش

الفنانة نسرين طافش، ظهرت في أحدث إطلالة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل شئ في الكون بداخلك .. كل ما تسأل عنه موجود بداخلك، جلال الدين الرومي".

نور ستارز

كشفت الفنانة العراقية نور نعيم، المعروفة بـ"نور ستارز"، عن إطلالة لها في الصحراء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت:"قريباً جداً.. برأيكم مجهزالكم.. ميوزك فيديو أم فيلم قصير؟ ".

علا رشدي

شاركت الفنانة علا رشدي، متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، صورة لها، وعلقت: "تأملات وجدانية عن ٢٠٢١ .. يا تري شايلنا إيه؟".

هند صبري

استعانت الفنانة هند صبري، بجلال الدين الرومي، في رسالة وجهتها لجمهورها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مهمتك هي عدم السعي وراء الحب، بل أن تسعى وتجد كل الحواجز التي كنت قد بنيت بينك وبينه".

مي سليم

الفنانة مي سليم، نشرت أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح الخير".

نرمين ماهر

كشفت الفنانة نرمين ماهر، عن أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت في الصورة بجوار السيارة .

لطيفة

حرصت الفنانة لطيفة، على مشاركة جمهورها ومتابعيها، إطلالة جديدة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مساء الخير على الكل".

ليلى أحمد زاهر

نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر، صورة من أحدث إطلالة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

داليا مصطفى

ظهرت الفنانة داليا مصطفى، في أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مساء الخير".