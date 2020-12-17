بالفيديو: هكذا تحدث الانهيارات الأرضية في الطرق

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 ديسمبر 2020 01:14 صباحاً - منذ ساعتين

لإنشاء الطرق قواعدا لا يمكن غض البصر عنها وإلا حلّت الكارثة، حيث يعتمد إنشاء الطرق على اختبار طبيعة التربة وقدرتها على تحمل مرور أثقال مختلفة بعد تجهيزها، ويتم تجهيز أرضية الطرق على مراحل بينها دك التربة التي تستخدم فيها معدات ثقيلة لجعل نسيج التربة متماسك وغير قابل للانهيار، خاصة بعدما يتم تدعيمه بطبقات من التربة المخصصة لتمهيد الطرق.

وفي النهاية تجري عملية الرصف التي تصلح لمرور السيارات عليها لسنوات.

ورغم ذلك، فإن حدوث الانهيارات الأرضية وسط الطرق أو على جانبها أصبح أمرا مألوفا في الوقت الحالي، وهو ما يدعو إلى تفسير هذا المشكلة، التي ربما تحدث أثناء مرور السيارات عليها وتعرض حياة الناس للخطر.

ونشر موقع “تيك إنسيدر” البريطاني مقطع فيديو، قال إنه يرصد طريقة حدوث الانهيارات الأرضية وأسبابها، مشيرا إلى أن تسرب المياه أسفل المنطقة واستمراره لفترات طويلة يؤدي إلى إذابة التربة في منطقة التسرب ويصنع فراغا كبيرا حولها.

وتابع: “هذا الفراغ يصبح نقطة ضعف تقود مع الوقت لانهيار طبقات التربة المحيطة بها خاصة من الجهة العلوية، وتكون النتيجة النهائية هو سقوط جانب الطريق أو جزء منه بصورة مفاجئة.