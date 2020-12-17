شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم تخطف الأنظار إليها بعد ظهورها مع ابنتها "ليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، عن صورة ابنتها "ليا" عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، لتخطف الأنظار إليها بشكل كبير، للتشابه الكبير بينهما في الشكل، حيث ظهرا وهما يلتقطان السيلفي داخل منزلهما أثناء قضائهما لفترة العزل الصحي تنفيذًا للاجراءات الوقائية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وعلى جانب آخر، قال جمال الغيث، محامى قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم، إن القاضى فى لبنان أصدر قراراً بحق زوج الفنانة نانسى عجرم، واعتبر أن واقعة القتل عمداً، مشيراً إلى أنه تم إخفاء جميع الأدلة في مسرح الجريمة، كما أن القتل لم يكن دفاعاً عن النفس لأن كان هناك علاقة سابقة بين القاتل والمجنى عليه، ونعتبر المجنى عليه ضحية.

وأضاف الغيث، أن الجميع مع الحق وليس شيء آخر، قائلا:" لم نستطيع عملاً بالظروف المحيطة بالدعوى، وعدم تعاون الجهات المعنية وكذلك أزمة كورونا أن نحقق جيداً من وجود علاقة بين المجني عليه وزوجة الفنان".



نانسي عجرم وابنتها ليا

يذكر أن النجمة اللبنانية ​نانسي عجرم​، نفت ما تم تداوله عن صدور القرار الظني بسجن زوجها الدكتور ​فادي الهاشم​ بين 15 و20 عاماً، في قضية حادثة السرقة التي حصلت في منزلهما، وأدت إلى مقتل السارق، وهو من الجنسية السورية، ويدعى محمد موسى، مشيرة الى أن هذا الخبر عار من الصحة، وفقا لموقع لبنان 24.

وكان القرار الظني الذي أصدره قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، أدان المدعو فادي الهاشم بجناية المادة 547 (القتل القصدي)، وتصل العقوبة إلى 20 سنة سجن، معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات، التي تنص عن حالة الدفاع عن النفس المشروع، على أن يعود لمحكمة الأساس الفصل في هذه النقطة، وتمت إحالة القرار على الهيئة الإتهامية في جبل لبنان، وقانونياً الحكمان يؤديان إلى نفس النتيجة، وهي اللا عقاب.