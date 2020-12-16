نيكولاس كيدج يجارب الكائنات الفضائية في فيلم جديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المخرج اليوناني ديمتري لوجوثيتيس طرح إعلان تشويقي ثانٍ لفيلم الأكشن Jiu Jitsu.
الفيلم بطولة الممثل الأمريكي نيكولاس كيدج وفرانك جريلو وآلان موسى، ومن المتوقع افتتاح عرضه في غضون أسابيع معدودة في بريطانيا، فضلًا عن طرحه للعرض المنزلي من خلال شرائط فيديو.
وفقًا لموقع "فيرست شوينج" الأمريكي، يتناول الفيلم صراع مدرب فنون قتالية ضد كائنات فضائية، حيث يركز على مغامرة مجموعة من مدربي الفنون القتالية للتخلص من غزاة فضائيين يحاولون تدمير الأرض.
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