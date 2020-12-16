موجز الخليج 365 الاقتصادي.. نفقات أردوغان السرية و"فيتش" تحذر قطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال الاقتصاد على مدار الساعة، وتقدم أهم الأخبار بالقطاع على الصعيدين العربي والدولي.

يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيادة نفقاته الشهرية، التي لا يعلم أحد فيما تنفق، رغم ما تعانيه البلاد من أزمة اقتصادية.

تعاني قطر من وضع بالغ السوء إذ عصفت الديون باقتصادها وفاقم العجز من الضغط على موازنتها، وفقا لما أوضحه آخر تقارير فيتش.

قفزت العملة الافتراضية الأبرز عالميا "بيتكوين" عن حاجز 20 ألف دولار أمريكي للوحدة الواحدة خلال التعاملات المسائية، الأربعاء.

أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي أن الإمارات قدمت نموذجا في تسخير التقدم التكنولوجي لاحتواء الجائحة.

كشف الرئيس اللبناني ميشال عون، الأربعاء، أن بلاده تواجه اليوم تحدي تأمين الأموال للقطاع المصرفي والأسواق المحلية.

تؤجج الثروة العقارية في العاصمة اليمنية صنعاء، الصراع بين قيادات مليشيا الحوثي النافذة باعتبارها سلاح تطويع الأجنحة الهاشمية السلالية.

دشنت وزارة التموين المصرية، الأربعاء، مجمعا لتطوير وصناعة الخبز بجنوب العاصمة السودانية، ضمن خطط تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

قررت شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج، إلغاء أغلب زيادات الأجور المقررة للعام المقبل وصرف أسهم للموظفين بدلا من زيادة الأجور.

أعلن المصرف المركزي الليبي الأربعاء توحيد سعر صرف الدينار مقابل الدولار كخطوة أولى في الإصلاحات الاقتصادية.



رحبت وزارة المالية السودانية، الأربعاء، بخطوة وزارة الخزانة الأمريكية سداد متأخرات على السودان بقيمة مليار دولار للبنك الدولي.

عقدت الحكومة السعودية، الأربعاء، ملتقى الميزانية 2021، بمشاركة مجموعة من الوزراء في الحقائب الاقتصادية والصحية والتعليمية.

