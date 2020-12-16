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شكرا لقرائتكم خبر عن جاستين بيبر وهايلى بالدوين فى جولة تسوق من أجل الكريسماس.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يستعد النجم العالمى جاستين بيبر وزوجته السوبر موديل الشهيرة هايلى بالدوين لاحتفالات الكريسماس التى سيستمتعان بها معا . ظهر جاستين بيبر وهو بصحبة زوجته هايلى بالدوين بعدد من الصور التى التقطتها عدسات " البابارتزى " خلال جولة تسوق، وذلك فى اللحظة الأخيرة قبل أيام من الاحتفال بالكريسماس ، حيث ظهر الزوجان خلال ترددهما على عدد من المتاجر الفاخرة الموجودة فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.
اختار جاستين بيبر أن يرتدى ملابس رياضية بسيطة مكونة من " سويت شيرت باللون الأبيض" و بنطلون فضفاض متداخل الألوان ، إضافة الى حذاء رياضى باللون الأبيض و " كاب " بإحدى درجات اللون البيج .
أما هايلى بالدوين ذات الاطلالة الانيقة فظهرت مرتديه بنطلون جينز بإحدى درجات اللون الأزرق ، فى حين اختارت ان ترتدى " جاكت " يغلب عليه اللون الأخضر ، وهو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء " Acne Studios " وصل سعره الى 750 جنيه إسترلينى .
وقد حرص الزوجان على اتداء القناع الواقى خوفا من خطر الأصابة بفيروس كورونا " covid-19 " الذى يهدد العالم.
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