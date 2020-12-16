شكرا لقرائتكم خبر عن الفلوس فرقتهم.. تفاصيل خناقة حمو بيكا وعمر كمال وشاكوش.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن مطرب المهرجانات حمو بيكا هجومًا حادًا على حسن شاكوش وعمر كمال خلال أيام قليلة، بسبب الخلاف على أرباح الأغانى المشتركة بينهم، حيث وصفهما بالصحاب المزيفة ونشر فيديوهات يكشف بها عن خلافاته معهما عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعى.

وتفاجأ متابعو حمو بيكا أمس بنشره عبر صفحته على فيس بوك صورة لعمر كمال، موضوع عليها علامة (×) باللون الأحمر، أتبعها قائلاً: "ياريت محدش يكلمنى فى شغل على الشخصية دى، عشان أنا كنت بحبها، والشخصية دى بتتهرب من شغلى اللى خلانى اتفق عليه، والإثبات بعد الصورة دى هنزل فيديو"، مضيفًا: "هو عامل بيحبنى وهو بيكرهنى.. مع السلامة يا صحاب مزيفة".

ما دفع عمرو كمال للرد عليه بفيديو عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، يقول به "عيب يا بيكا تكتب بوست كدة إحنا كلنا عيش وملح مع بعض في بيتي اتصل بيا قولي عيب تقول عمرو كمال صحبة مزيفة أنا سيبتلك 12 تراك كلت من وراهم الشهد، حتى العربية بتاعتك أنا اتصدرت أنا ومدير أعمالي عند المعرض عشان يقسطهالك، وضمنتك في مليون و800 ألف جنيه، ولو كنت لوحدك مكنش حد هيديك عربية".