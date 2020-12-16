شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبري تستعين بمقولة لـ جلال الدين الرومي في أحدث ظهور لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة التونسية هند صبرى، متابعيها وجمهورها، بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، والتي ظهرت فيها بإطلاله جديدة ومختلفة لها، مستعينة بمقولة للعلامة الصوفى مولانا جلال الدين الرومى، التي جاءت كالآتي: "مهمتك هي عدم السعي وراء الحب بل أن تسعى وتجد كل الحواجز التي كنت قد بنيت بينك وبينه".

وكانت قد أوشكت النجمة هند صبرى على الإنتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسل "هجمة مرتدة" حيث صورت حوالى 80 % من أحداث المسلسل وتواصل في تصوير المشاهج المتبقية بالعديد من الديكورات الخاصة بالعمل والتي تجمع بينها وبين بطل المسلسل أحمد عز، ومن المقررعرض المسلسل في موسم دراما رمضان المقبل.

المسلسل من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة بموسم دراما رمضان 2021، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلا عن تناوله لقصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.

ويشارك في بطولته، إلى جانب أحمد عز وهند صبرى، كل من هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى، وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وآخرون من النجوم‪.

من ناحية أخرى انضمت هند لفيلم "السرب" للنجم أحمد السقا، والذى انطلق تصويره منذ أسابيع فى الديكور الخاص بالعمل، وبدأت هند تصوير مشاهدها الأولى التي جمعت بينها وبين السقا خلال الأحداث، والعمل من إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسي، وتأليف عمر عبدالحليم.

يشار إلى أن هند صبرى تشارك أيضاً في فيلم "كيرة والجن" للمخرج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، المأخوذ عن رواية 1919 للمؤلف أحمد مراد، ويشارك في بطولته كل من كريم عبد العزيز وأحمد عز، والفنان سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، محمد عبدالعظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف.