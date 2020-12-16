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شكرا لقرائتكم خبر عن جى جى حديد تتنزه بصحبة ابنتها بإطلالة خاطفة للأنظار.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة جى جى حديد التى استقبلت طفلتها الأولى شهر سبتمبر الماضى أصبحت لا تستطيع التحرك بدون ابنتها.والتقطت عدسات مصورى " البابارتزى " صباح أمس الثلاثاء عدة صور لجى جى حديد البالغة من العمر ( 25 عاما ) خلال تجولها فى أحد شوارع مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية ، و حرصت حديد أن تصطحب ابنتها فى هذه النزهة حيث كانت تدفع عربة الأطفال التى تتواجد بها ابنتها .
حرصت جى جى حديد أن تظهر كعادة بإطلاله أنيقة تخطف أنظار كل المعنيين بالأزياء و الموضة حول العالم ، حيث ارتدت معطفا طويلا باللون الأسود و قبعة بنفس اللون مزوده باكسسوارات ذهبية بسيطة أضفت مزيد من الاناقة على التصميم .
وتوقع البعض أن جى جى حديد كانت تسعى لأخفاء ملامحها حتى لا يتتبها المصورين ، فارتدت نظارة بحجم كبير ، إضافة الى القناع الواقع خوفا من الإصابة بفيروس كورونا " covid19 " وهو ما اخفى وجهها بنسبة كبيرة .
اختارت جى جى حديد التى تعتبر واحدة من أبرز أيقونات الموضة حذائها من مجموعة تصميمات دار أزياء " Dr Martens " ووصل سعر الحذاء الى 149 جنية إسترلينى .
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