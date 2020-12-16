شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الله محمود يشارك فى "اللى ملوش كبير" ومسلسل "النمر" مع محمد إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان أحمد عبد الله محمود، في دراما رمضان المقبل، بمسلسلين دفعة واحدة، حيث تعاقد مؤخرًا على المشاركة في مسلسل "اللى ملوش كبير" بطولة النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى.

كما يشارك أيضًا في بطولة مسلسل "النمر" للنجم محمد إمام، حيث يقدم دورًا مختلفًا في أحداث المسلسل، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، ومن إخراج شيرين عادل، حيث يعد التعاون الأول بين أحمد عبد الله محمود وإمام.

ويشارك أيضًا أحمد عبد الله محمود في فيلم "كيرة والجن" بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، ومقرر طرحه بدور العرض السينمائى في أواخر صيف 2021، وه من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

يشار إلى أن أخر أعمال أحمد عبد الله محمود، حكاية ضى القمر" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، بطولة كندة علوش.