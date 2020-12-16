شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة من الموسم الثاني لمسلسل The Witcher بعد توقف التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الصفحة الرسمية لمسلسل الإثارة والخيال The Witcher، عبر موقع تويتر، عن صور جديدة للموسم الثاني من العمل الدرامي الشهير، بطولة النجم العالمي هنري كافيل، والتي ظهر من خلالها بعض الديكورات التي ستتخلل المشاهد القتالية في الموسم الجديد.

وتعرض نجم The Witcher إلى إصابة فى ساقه خلال تصوير أحد المشاهد فى الموسم الثانى من المسلسل وتقرر تعليق التصوير، وفقًا لا أكده مصدر لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقال مصدر: "لقد توقف فجأة وكان من الواضح أنه يعانى من ألم شديد. ولم يتضح ما إذا كان جسم ما قد أصاب ساقه أو أنه نوع من إصابة حدثت فى أوتار الركبة أو العضلات.. لم يكن سيئًا بما يكفى أن أحتاج إلى سيارة إسعاف ولكنه أفسد جدول التصوير لأنه لا يستطيع المشى بشكل صحيح".

وفى وقت سابق، أشارت بعض التقارير الأجنبية، إلى أنه تم البدء فى تصوير المسلسل الجديد المشتق من سلسلة الخيال The Witcher، المقرر له بداية مايو المقبل والذى يأتى بعنوان The Witcher: Blood Origin، وسيضم المسلسل عددًا كبيرًا من النجوم بجوار النجم العالمى هنرى كافيل، بحسب صحيفة screenrant.

ويأتى هذا القرار تزامنًا مع تصوير كافيل لمشاهد الموسم الثانى من The Witcher، فى منطقة يوركشاير فى إنجلترا، والتى غادرها منذ ايام، قبل الغلق الكلى للمدينة، بسبب الإجراءات الاحترازية التى فرضتها الدولة مجددًا لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والانتقال للجنوب لمواصلة تصوير الموسم الثانى من مسلسله The Witcher.