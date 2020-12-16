إصابة الفنانة ميرهان مجدي شقيقة روبي بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: أعلنت الفنانة ميرهان مجدي الشهيرة بـ"كوكي" شقيقة الفنانة روبي، منذ قليل، عن إصابتها بفيروس كورونا. وكتبت كوكي، عبر حسابها على "فيسبوك"، قائلة:" الحمد لله .. إيجابي كورونا .. ربنا يعديها على خير إن شاء الله". يذكر أن ميرهان مجدي، كانت آخر مشاركاتها الدرامية في التليفزيون، مسلسل"الزوجة 18" عام 2019، وشارك في بطولته: حسن الرداد وناهد السباعي وسلوى خطاب وشيماء سيف ومحمود البزاوي وهيدي كرم، وعدد من الفنانين.

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