محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رد الإعلامي رامي رضوان على إشادة الفنان سمير غانم به، بعد أن تحدث عنه الأخير في برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني، قائلأ: "مافهوش عيب، أنا بحبه أوي ربنا يبارك فيه".

وقال رامي رضوان: "دي لحظة من اللحظات اللي فعلا ماتبقاش عارف تقول فيها إيه؟ مافيش كلام قيّم بالقدر الكافي للتعبير، الحقيقة أن حضرتك اللي عينك وروحك وقلبك الجمال ما بيشفوش إلا الحلو، كلامك يا حمايا العزيز شهادة تاريخية والله".

الإعلامي رامي رضوان متزوج من الفنانة دنيا سمير غانم ابنة الفنان سمير غانم.

كانت هذه تفاصيل خبر رامي رضوان عن سمير غانم: "عينك وروحك ما بيشوفوش إلا الحلو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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