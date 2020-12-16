بوستر مرعب.. ريهام سعيد تروج لمسلسل "وادي الجن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: روجت الإعلامية والفنانة ريهام سعيد لمسلسل "وادي الجن". نشرت ريهام بوستر المسلسل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيه بمكياج مرعب، وعلقت : "قريبًأ". المسلسل بطولة صالح عبدالنبي، كريم الدسوقي، أحمد عبدالحي، إنجي أباظة، حمزة العيلي، هبه عبدالغني، أسما سليمان، هند رضا، صفاء جلال، علا رامي، بشرى.

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