"تعليقات بشعة".. سامية الجزائري تثير الجدل في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أثارت عودة الفنانة السورية الكبيرة سامية الجزائري، للتمثيل مرة أخرى، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة مع ظهور علامات كبر السن على وجهها، وهو ما عرضها للتنمر.

ويُعيد مسلسل"الكندوش"، سامية الجزائري للتمثيل بعد غياب عن الشاشة.

وواجهت الفنانة سامية الجزائري، رسائل عديدة من بعض المتنمرين عليها بعد إطلالتها في أحدث ظهور لها أمام الإعلام، وفي الوقت نفسه لاقت دفاعًا من بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي، ومن بين التعليقات: "ناس مريضة، بالعكس كل ما بتكبر كل ما بتجوهر، حافظت على صورتها والعمر ما بيتخبى.. كلنا رح نكبر، الله يطول بعمرها وفعلاً مشتاقين لها .. وكأنه اللي عم يتمسخروا ما راح يكبروا أو أي حد فيهن أمه أو حدا من عيلته مش كبير، وباين عليهن علامات الكبر، للأسف تخلف وجهل وتنمر ولا أقرف"، "الله يعطيها طول العمر والله لا يعطي العافية لكل متنمر"، "هذه الإنسانة هي اللي خلت للدراما السورية نكهة خاصة، لأن ما وجد مثلها بكل العالم وحركاتها بالتمثيل كلها تُدرّس وربي كتير حزينة إني أشوفها كبرت وتركت الدراما"، "فعلاً كمية التعليقات السيئة كانت رهيبة.. الله يمد بعمرها وتضل هذه الإبتسامة الحلوة على وجهها".

"الكندوش" مأخوذ من واقع البيئة الشامية، ويروي قصة حي دمشقي عبر 60 حلقة، ويتضمن مجموعة من المقطوعات الموسيقية الشامية، التي كانت رائجة في الزمن الماضي، و"الكندوش" هو وعاء موشوري تُخزن فيه الحبوب، ذو فتحة سفلية خشبية ليخرج منها القمح أو العدس أو الحبوب، يتجاوز طوله المترين ونصف.

مسلسل "الكندوش" بطولة سلاف فواخرجي وأيمن زيدان وصباح الجزائري وسامية الجزائري وأيمن رضا وشكران مرتجي وفايز قزق، وعدد كبير من الممثلين السوريين يصل عددهم لـ150 ممثلاً وممثلة وأكثر، ومن تأليف الممثل الكبير حسام تحسين بك وإخراج سمير حسين.