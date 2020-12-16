التنوع عنوان دراما رمضان 2021

«الملك» يعيد الدراما التاريخية.. ونجيب محفوظ الغائب الحاضر

3 مسلسلات تناقش قضايا التطرف والإرهاب.. والصعيد على قائمة أولويات النجوم

منافسة نسائية بين دينا الشربينى وياسمين وريهام وغادة عبدالرازق

عودة قوية ليحيى الفخرانى.. والثنائيات تستقطب كبار النجوم

حالة من التنوع تشهدها دراما رمضان 2021، حيث تتميز خريطة الماراثون الرمضانى بتواجد أنواع درامية مختلفة، ومنذ فترات طويلة لم نر تنافسا بين الأعمال الدينية والاجتماعية والوطنية والصعيدية والتاريخية والمستوحاة من قصص أدبية «وهى سابقة تميز الموسم الجديد» الذى يتبقى عليه 120 يوماً.

أيضاً يبشر الموسم بمشاركة كبار النجوم وعودتهم للدراما التليفزيونية من بينهم يحيى الفخرانى ومنى زكى وهند صبرى وغيرهم من النجوم الذين غابوا عن الماراثون فترة.

أول الأعمال التى حجزت لنفسها مكاناً فى الموسم، المسلسل التاريخى «الملك»، الذى يعتبر عودة للأعمال التاريخية منذ فترة طويلة نتيجة لأن هذه الأعمال تحتاج فى تنفيذها لتكلفة إنتاجية ضخمة جدا فى الملابس والديكور والمعدات المستخدمة، وخاصة العهد الفرعونى الذى لم يقدم فى الدراما التليفزيونية الا قليلا، ويقدم المسلسل عهد الملك أحمس طارد الهكسوس، وهو مأخوذ عن رواية «كفاح طيبة» للأديب العالمى نجيب محفوظ.

وانتهت شركتا «سينرجى» و«أروما» برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من وضع الخطوط الرئيسية من سيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، للمخرج حسين المنباوى.

ويجسد عمرو يوسف شخصية «أحمس» وتشاركه البطولة الفنانة صبا مبارك، إلى جانب تجسيد الفنانة سوسن بدر دور والدة «أحمس» فى العمل، مع الفنان ماجد المصرى.

قال المنتج تامر مرتضى ممثلاً عن شركة أروما، إن مسلسل «الملك»، سيكون أحد أضخم وأهم إنتاجات شركتى سينرجى وأروما لموسم دراما رمضان 2021، لما يتضمنه العمل من حروب وخيل وملابس وديكورات، حيث يتناول العمل قصة أحمس وتحريره لجنوب وشمال مصر وطرد الهكسوس من طيبة، مضيفا أن هذا المسلسل سيكون أول عمل فرعونى حقيقى للجيل الحديث يتناول حياة الفراعنة بشكل واقعى، وسيكون هناك أضخم مؤثرات بصرية من تنفيذ فريق أروما.

وأضاف «مرتضى» أنه تم بالفعل الاستقرار على عناصر العمل الرئيسية، حيث تم التعاقد مع مهندس الديكور محمد عطية، والاستايلست مونيا فتح الباب، لبدء التجهيز للعمل من ديكور وملابس، وكذلك الموسيقى التصويرية للموسيقار هشام نزيه.

ومن الأعمال المأخوذة عن روايات أدبية مسلسل «بين السما والأرض»عن قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج محمد العدل وإشراف عام حسام شوقى وإنتاج تامر مرسى، ويقوم بالبطولة فيه هانى سلامة ومجموعة من النجوم.

تدور أحداثه حول تعطل مصعد كهربائى (اسانسير) فى إحدى عمارات أحياء القاهرة بركابه بين السماء والأرض.

أما الأعمال الوطنية والمخابراتية، فيشهد هذا الموسم مشاركة الجزء الثانى من مسلسل «الاختيار» بعد النجاح غير المسبوق الذى حققه الجزء الأول ووقع الاختيار على الفنان كريم عبدالعزيز ليلعب شخصية أحد رجال القوات المسلحة البواسل بمشاركة الفنان أحمد مكى وعدد كبير من النجوم منهم إياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وهادى الجيار وأحمد شاكرعبداللطيف ورياض الخولى، ومن المقرر مشاركة عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف ضمن الأحداث، والجزء الجديد أيضاً من إخراج بيتر ميمى، وتأليف هانى سرحان، وتم الانتهاء من تصوير أكثر من نصف احداث العمل ليصبح جاهزا للعرض قبل شهر رمضان، مسلسل «الاختيار» سيستمر عرضه لعدة سنوات لتخليد بطولات الجيش المصرى، على أن يعرض المسلسل فى كل عام بطولة جديدة.

وكان الجزء الأول من مسلسل «الاختيار» الذى عرض على رمضان 2020، يتناول قصة حياة الشهيد

العقيد أركان حرب أحمد منسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة.

أيضاً مسلسل «هجمة مرتدة» المأخوذ عن ملفات المخابرات العامة المصرية، ويجسّد الفنان أحمد عز شخصية ضابط فى المخابرات المصرية، يتعرض لأزمات تقلب حياته رأسًا على عقب، بينما يجسّد الفنان محمد جمعة شخصية «صحفي» يتابع الأحداث، ويتناول المسلسل قصة حقيقية. ويشارك فى بطولة المسلسل كل من هند صبرى، وهشام سليم، وصلاح عبدالله، ونضال الشافعى، وندى موسى، وعدد كبير من نجوم سوريا والأردن ولبنان، وتأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، وهو العمل الذى تأجل من العام الماضى.

ومسلسل «القاهرة كابول» وهو عمل سياسى ويقوم ببطولته طارق لطفى وخالد الصاوى وفتحى عبدالوهاب وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وخالد كمال ونور محمود وشيرين وسارة نخلة ومعتز هشام وضيف الشرف أحمد رزق، وهو تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى، ويتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التى تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التى تقع فى هذه المنطقة، حيث تنقسم أدوار الثلاثة أبطال فى القصة إلى شخصية «الإرهابي» الذى يتعاون مع عدد من المنظمات، ويتصدى له شخصية ضابط الشرطة، وينقل الصورة شخصية الإعلامى، ويعود طارق لطفى بـ«القاهرة كابول» إلى الدراما الرمضانية بعد غياب 4 سنوات، ويجسد خلال الأحداث الفنان فتحى عبدالوهاب شخصية إعلامى يسمى طارق له العديد من العلاقات الهامة، ويقدم أحد برامح التوك شو، ويناقش من خلاله القضايا الهامة والشائكة مما يجعله يقع فى بعض المشكلات.

بينما يجسد الفنان خالد الصاوى شخصية عادل ضابط فى الأمن الوطنى وتتعرض حياته الأسرية لمخاطر عديدة بسبب عمله، ويتعرض لأكثر من محاولة قتل خلال أحداث العمل.

ويجسد الفنان طارق لطفى شخصية إرهابى، يقوم ببعض العمليات التفجيرية التى تقلب أحداث العمل رأسا على عقب، مما يجعله يقف أمام الجميع فى مواجهة كبيرة فى إحدى المحاكم.

كما يعرض مجموعة من الأعمال الصعيدية مسلسل «بدر البدور»، وتجسد من خلاله دور فتاة صعيدية، تعيش بين محافظتى سوهاج وأسيوط، ويعود المسلسل بالزمن لفترة الاحتلال الإنجليزى لمصر عام 1948، ويرصد معاناتها فى فترة الاحتلال وكيف يؤثر عليها مع تسارع الأحداث، والمسلسل من تأليف مريم نعوم، وتجسد البطولة فيه النجمة روبى.

أيضاً مسلسل نسل الاغراب الذى يجمع أحمد السقا وأمير كرارة، وجارى تصويره فى محافظة سوهاج، حيث سافر فريق العمل لتصوير بعض المشاهد هناك، وذلك بعد انتهاء مخرج العمل محمد سامى من معاينة الديكورات، واختار صناع المسلسل مناطق حية من الصعيد لتصوير هذه المشاهد، والمسلسل تدور أحداثه فى الصعيد.

مسلسل «نسل الأغراب» يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبدالحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.

ويعد مسلسل «نسل الأغراب»، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا فى

الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل فى السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلى العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسى.

ويشهد الموسم منافسة شرسة بين الثنائيات فبجانب السقا وكرارة يشارك مصطفى شعبان مع عمرو سعد لأول مرة بمسلسل «عش الدبابير» ويشاركهما البطولة النجمة رانيا يوسف، من تأليف ورشة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى، وجاء ترشيح رانيا بعدما اعتذرت النجمة حنان مطاوع فى اللحظات الأخيرة بسبب انشغالها بمسلسلها الجديد «ورد».

ومن المقرر أنه سيتم تصوير المسلسل فى العاصمة اللبنانية بيروت، إذ تم بناء ديكور للحارة الشعبية هناك، خاصة أن المسلسل يدور فى إطار شعبى اجتماعى.

ويشارك النجم يوسف الشريف بمسلسله الجديد كوفيد 25، من إنتاج سينرجى، حيث وضع المخرج أحمد نادر جلال الملامح النهائية لبدء التصوير خلال أسبوع وتجرى حاليا الشركة المنتجة إبرام التعاقدات، ويجرى الثنائى الشريف ونادر جلال جلسات عمل للوقوف على التفاصيل النهائية للمسلسل.

وفى السياق ذاته، أوشكت الكاتبة إنجى علاء على الانتهاء من كتابة الحلقات النصفية الأولى، حيث تعكف انجى حاليا على كتابة الحلقات الأخيرة حتى يتم تصوير المسلسل بعدد حلقات 25 على أقصى تقدير.

استقر الفنان ياسر جلال على بطولة مسلسل بعنوان «ضل راجل» وهو من فئة المسلسلات الشعبية، من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح «حمصة».

ويأتى ذلك بعد تأجيل مسلسله الذى كان من المقرر أن يخوض به الموسم الرمضان «خالد بن الوليد» بسبب صعوبته وحاجته إلى التحضيرات والديكورات والملابس، بالإضافة إلى وقت طويل من أجل تنفيذه. ويشاركه البطولة نور وإنعام سالوسة ونيرمين الفقى والنجم أحمد حلاوة.

كما يشارك عدد من الأعمال الاجتماعية من بينها مشاركة النجم الكبير يحيى الفخرانى بمسلسل «نجيب زاهى ذركش» الذى اقترب مخرجه شادى الفخرانى من إنهاء تصوير نصف الحلقات.

ويسجل «نجيب زاهى ذركش» التعاون الخامس الذى يجمع عبدالرحيم كمال مع الفنان يحيى الفخرانى بعدما كوّنا ثنائيا ناحجا خلال السنوات الأخيرة قدما سوياً مسلسلات «شيخ العرب همام» عام 2010، و«الخواجة عبدالقادر» عام 2012، و«دهشة» عام 2014، و«ونوس» عام 2016 والذى كان آخر تعاون بينهما.

وغاب يحيى الفخرانى عن دراما رمضان فى العامين الماضيين وانشغل بعرض مسرحيته «الملك لير». ويشاركه البطولة هاله فاخر وانوشكا ومجموعة من الوجوه الشابة.

وكذلك يشهد الموسم منافسة نسائية حيث تشارك ريهام حجاج بمسلسل «كل ما نفترق»، من تأليف ورشة محمد أمين راضى، وإخراج كريم العدل، حيث تبرم الشركة المنتجة حاليًا باقى التعاقدات، خاصة أن مخرج العمل وضع قائمة بالممثلين للتعاقد معهم.

وفى السياق ذاته، انتهت ورشة الكتابة من كتابة الحلقات الأولى من المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار من التشويق والغموض، حيث أن الشركة ترغب فى تصوير المسلسل خلال الأيام المقبلة، خاصة أن شهر رمضان يهل مبكرًا فى بداية شهر أبريل المقبل.

المسلسل من تأليف أحمد وائل ومعه ياسر عبدالمجيد، ومعادلة درامية محمد أمين راضى، وإخراج كريم العدل.

وكشفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تفاصيل المسلسل الجديد «اللى مالهوش كبير» واستقرت على الاستعانة بزوجها الفنان أحمد العوضى ليشاركها البطولة للمسلسل الذى يكتبه عمرو محمود ياسين، ويخرجه مصطفى فكرى.

وتجرى شركة سينرجى المنتجة للعمل، إبرام باقى التعاقدات مع الممثلين، بعدما تعاقدت مع ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى، محمود حافظ، وجار استكمال باقى التعاقدات، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف فى المسلسل.

كما تنافس النجمة دينا الشربينى بمسلسل «قصر النيل» اخراج خالد مرعى، فى ثالث بطولة تليفزيونية لها، والذى يكتبه المؤلف محمد سليمان عبدالمالك، وأوشك المؤلف محمد سليمان عبدالمالك على الانتهاء من كتابة الحلقات الأولى، حيث تجرى الشركة المنتجة حالياً إبرام التعاقدات بعد الاستقرار على قائمة الممثلين الذين وضعهم المخرج خالد مرعى.

قاربت النجمة منى زكى من الانتهاء من تصوير مسلسلها الجديد «تقاطع طرق» المؤجل مع العام الماضى ويشاركها البطولة محمد ممدوح ومحمد فراج.

كذلك تنافس روجينا كبطلة مطلقة للمرة الأولى بمسلسل «بيت السلطان» من تأليف الكاتب أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق، ولم تستقر الشركة المنتجة على النجوم المشاركين حتى الآن.

وتخوض الفنانة غادة عبدالرازق سباق دراما رمضان 2021 بمسلسل «دم غزال»، من إخراج محمد اسامة، وسيتم تصوير معظم مشاهده فى لبنان، ويأتى العمل بعد النجاح الكبير الذى حققته غادة بمسلسلها «سلطانة المعز».