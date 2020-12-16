اكتشِفوا متاهة الكهوف الضخمة والمخبأة تحت بورنيو

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 10:17 مساءً - نشرت موقع “ناشونال جيوغرافيك” مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت انترناشونال” حول أكبر وأطول الكهوف البرية في الأرض، وجاء فيه ..

تحت الغابات الماطرة في الجزيرة، يبحث المستكشفون عن اكتشافات جديدة في عمق أحد أكبر وأطول الكهوف البرية في الأرض.

في وقت متأخر من صباح حار من أبريل، نزل اثنان من رجال الكهوف البريطانيين يطلق عليهما اسم فرانك وكوكي في حفرة رطبة في عمق الغابات الماطرة في بورنيو.

كانا يأملان في صنع التاريخ. لقد زحفا إلى كهف الرياح ، في عمق نظام كهف يعرف باسم Clearwater ، حيث كانا يبحثان عن ممر إلى Racer Cave ، وهو جزء من نظام Racer-Easter.

إنّ ّ الربط بين الاثنين سيخلق “نظاماً عظيماً” ، وهو واحد من أطول المتاهات تحت الأرض على الكوكب. وفيما انزلق الرجلان إلى أسفل, وهما يحفران ويدقان البراغي في الصخور الملساء لعقد حبال التسلق الخاصة بهما، بدت احتمالات نجاحهما جيدة.

كانا يعرفان بالفعل أن Clearwater تمتد لمسافة 140 ميلاً وأن بعض الكهوف كانت مبطنة بأنهار مضطربة ، في حين أن نظام Racer-Easter يحتوي على غرف هائلة لدرجة أنها تسع طائرة نفاثة بسهولة داخل جدرانها. بعبارات أخرى، إنّ الحجر الجيري الكامن وراء هذه المنطقة، تحت حديقة Gunung Mulu الوطنية في ماليزيا, مليئ ببعض أكبر الثقوب، و أوسع الأنفاق المذهلة التي لا تجد مثيل لها في أي مكان آخر على الأرض.

إذا كنت من النوع المستكشف الذي يستمتع بالزحف في الظلام الرطب والساخن من أجل العثور على المزيد من الظلام الرطب والساخن ، فإن بورنيو هي أرض الأحلام وديزني لاند ونيفرلاند ، مجتمعة في آن واحد.

الآن تخيلهم معي هناك ، فرانك وكوكي ، ملطخان بالطين ومبتسمان ، وهما على وشك الانضمام إلى نظامي كهوف مجتمعين في واحد ، إنه أمر هائل. ليس ممتعاً بالنسبة لك ؟ حسنا ، بالنسبة إلى محبي الكهوف ، فهو ممتع جداً. ومن النادر أن يتم إجراء مثل هذه الروابط الفائقة. في عالم الاستكشاف تحت الأرض الذي غالباً ما يكون غامضاً ، والذي تحكمه هيئات دولية تحمل أسماء مثل “أطول وأكبر وأعمق لجنة” ، سيكون مثل هذا العمل الفذ أمراً مهم جداً.

في مكان آخر تحت سطح الأرض بكثير ، في أحشاء كهف Racer cave ، كان فريق آخر ينزلق. حملوا أيضاً المطارق وأدوات الحفر، وسرعان ما سيبدأ الفريقان في الضرب على جدران الكهف والحفر في الصخرة، والاستماع لبعضهم البعض، على أمل أن تقودهم الضوضاء إلى اكتشاف جديد يتمّ تدوينه في دفاتر السجلات.

ليس بعيداً فوقهم ، جلست في معرض كبير ، وأنا أستمع إلى أصوات الحفر والضوضاء. كان المعرض حديثاً; قد اكتشف قبل أيام فقط، بحيث كنت واحداً من الأوائل الذين دخلوا إليه . ولكن حيث جلست ، كانت تحيط بي الصواعد الشاهقة والحجارة الضخمة على شكل الفطر ، كان الكهف على قيد الحياة. كانت المياه تغرق في الأحواض العرجاء ، في حين أن الآلاف من swiftlets-وهي طيور سوداء صغيرة تقضي جزءاً كبيراً من حياتها في غرف سوداء وهي تنقر وتردد صداها نحو أعشاش مصنوعة من اللعاب والطحالب والوحل.

إذا كان فرانك وكوكي يصنعان التاريخ في مكان ما تحت قدمي ، لم أكن سأسمع ذلك. لكن لا مشكلة. أكثر من أي رياضة أخرى ، إنّ اكتشاف الكهوف تتمحور حول الأسرار والأشياء التي نتحملها للعثور عليها. في بعض الأحيان كل ما يمكنك القيام به هو الانتظار لنرى ما سيكشفه الظلام. لذا استلقيت, واستمعت بينما حلقت طيور swifts منخفضة, واقتربت كثيراً مني فشعرت بأجنحتها على خدي.

“هذا مكان مثير للغاية. أين يمكنك أن تجد الكثير من الأراضي غير المستكشفة كهذه على وجه الكرة الأرضية ؟ ”

أضاءت ابتسامة ضخمة وجه آندي إيفيس. ثم عبس قائد البعثة.

وقال” حسناً ، أعتقد أنه هناك بعض النقاط “. “بابوا غينيا الجديدة تتبادر إلى الذهن. وبالطبع ، هناك قاع البحر. ولكن على أي حال، لا. بقدر ما يتعلق الأمر باكتشاف الكهف ، بورنيو فريدة من نوعها. لا يوجد مكان مثلها تحت الأرض.”

قال ذلك إيفيس, الضخم، الذ يبلغ 70 عاماً، بكلّ راحة وسهولة. لقد أمضى أكثر من 50 سنة في استكشاف بعض الأنظمة الجوفية النائية والرائعة في العالم ، وقد خدم في كل واحدة من هيئات إدارة رياضته المفضلة تقريباً ، مما ساعد في تحديد كيفية الاحتفاظ بسجلات استكشاف الكهوف وكيف يتم منح عناوين مثل “الأكبر” و “الأعمق”. في حين عمل بشكل غير رسمي, لسنوات لحماية الكهوف والتأكد من أنها تظل مفتوحة أمام محبيها . إيفيس هو ، بكل المقاييس ، السفير إلى العالم السفلي.

في الصباح، في الغابات الماطرة ، وقف إيفيس على شرفة محطة أبحاث بالقرب من مقر الحديقة ، واستعد للانزلاق تحت الأرض.

على طول مسارات المشي ، اندفعت القواقع والضفادع مرة أخرى إلى الظلال بينما صرخت الطيور واستهجأت من الحرارة المرتفعة. سحب إيفيس لباس ضيق أسود وهو عبارة عن ملابس محددة للمستكشفين في الكهوف” الساخنة ” مثل تلك الموجودة في بورنيو، حيث يمكن أن تصل درجات الحرارة 80 درجة فهرنهايت.

“بالطبع ، عندما بدأت ، لم يكن لدينا طقم مثل هذا” ، قال إيفيس ، وهو يلوح بالجوارب. “أو هذه.”ثمّ حمل خوذة حمراء قام بتثبيت مصباح كبيرعليها.

“في ذلك الوقت ، كنا نتعثر بشكل أساسي في الظلام. لم يكن لدينا أي فكرة عن ضخامة الأشياء التي اكتشفناها.”

في عام 1979 ، وصل إيفيس إلى بورنيو كجزء من بعثة بريطانية مصممة لدراسة الغابات الماطرة ومساعدة ماليزيا المستقلة مؤخراً على فهم حديقة Gunung Mulu الوطنية المنشأة حديثاً. كان استكشاف الكهوف لا يزال رياضة جديدة نسبياً ، ولم يتم جلب إيفيس وفريق من أربعة آخرين إلا بعد أن أدرك قادة الحملة أن هناك كهوف ضخمة بين العديد من كنوز الغابة.

وكان إيفيس وأصدقائه قد شحذوا مهاراتهم في الوطن, في بريطانيا، حيث كانت الكهوف عادة صغيرة وباردة. لقد دفعت كهوف بورنيو ، والتي تعتبر نقيض كهوف بريطانيا ، إيفيس ورفاقه إلى بعد آخر.

مع اكتشافهم الأول ، سجلوا رقمهم القياسي فيما يتعلق بالحجم: كان يطلق عليه كهف الغزلان، أو Gua Rusa ، وكان مدخله هائلاً جداً -يبلغ ارتفاعه حوالي 500 قدم-لدرجة أن الشمس وصلت إلى عمق الداخل وتبعها الهواء النقي ، مما خلق موطناً غريباً ورائعاً في التناغم بين ضوء النهار والظلام. تحكمت مستعمرة ضخمة من الخفافيش بسقف الكهف ، بينما كانت على الأرض أكوام سميكة من ذرق الطائر المليئة بالصراصير وسرطان البحر والديدان والعديد من الميكروبات المتخصصة.

وجد الفريق البريطاني أنّ Deer Cave امتد لما يقارب الميلين, ولمدة عشر سنوات عرف كأكبر ممر كهف معروف في العالم. لكن في عام 1991 اكتشف كهف في فيتنام ، تمّ تسميته باسم هانغ سون دونغ ،فتجاوز Deer cave من ناحية الحجم لكن الانخفاض في الرتب لم يؤثر على كهف Deer cave . فهو يعتبر اليوم نقطة جذب رئيسية للسياح الذين يهيمون على طول ممراته ويجتمعون فيه عند الغسق ، وهم يشربون، ويصفقون ويتنهدون بينما تتدفق ملايين الخفافيش مثل الدخان إلى السماء.

متباه ، واضح ، وكبير الحجم- ألمح Deer Cave إلى ما يمكننا توقعه أكثر تحت الأرض. على مدى ثلاثة أشهر في مولو, بمساعدة أدلة من قبائل بينان وبيراوان القريبة، اكتشف مكتشفي الكهوف عدداً من المداخل المؤدية إلى عمق الحجر الجيري القديم في المنطقة.

بدت بعض الكهوف كشقوق غامضة في وجوه الصخور ، مغطاة بالغصون والفروع. هذه, عادة ما تكون على ارتفاعات أعلى وأقدم وهي كهوف جافة نسبياً انشقت من داخل قلب جبال مولو.

أما الكهوف الأخرى، في الارتفاعات المنخفضة، فكانت مثل مجاري مياه عملاقة وهي عبارة عن ثقوب ضخمة في الأسطح الصخرية التي حولت الأمطار إلى أنهر تحت الأرض. كانت هذه الكهوف النهرية حديثة النشأة ، تشكلت منذ مئات الآلاف من السنين ، واصطفت مع تشكيلات الحجر الجيري الجميلة ، وكانت بمثابة موطن للأسماك والطيور والثعابين، والعديد من الحشرات والعناكب.

خلال وقتهم تحت الأرض في 1979 ، استكشف إيفيس وزملائه حوالي 30 ميلاً من الممرات- وهو إنجاز غير مسبوق. بعد ما يقارب ال40 عاماً ، وارتداء الجوارب السوداء في الصباح الحارّ، ابتسم إيفيس مستذكراً الموضوع.

وقال:” لا توجد بعثة استكشفت الكثير في وقت واحد”. “لقد قمنا بمعظم الاستكشافات وقوفاً.”

توقف إيفيس قليلاً، وحدق في لباسه الضيق ، وانحنى عند الخصر. ثمّ التقط علقة كانت على حذائه ثم قذفها في الغابة.

وقال:” حتى هذه المرحلة كنا جميعاً مجرد مستكشفين إنجليزيين بسيطين”. “تجربة مولو حولتنا.”

مهدت مغامرة 1979 للاستكشاف في بورنيو. ومنذ ذلك الحين ، قامت العديد من فرق الاستكشاف برحلات طويلة إلى مولو ، وقاد إيفيس نفسه العديد منهم. في رحلته الثالثة عشر ، في عام 2017 ، قام بتنظيم فريق من 30 مستكشف ، بما في ذلك ابنه روبرت والعديد من قدامى المحاربين في مولو. في أواخر مارس تواصلت معه عن طريق الهاتف في كوتشينغ، مدينة على الساحل الغربي لبورنيو, فيما سافر شمالاً لمقابلتهم.

وقال بثقة:” من المحتمل أن نجد شيئاً في مكان ما بالقرب من 30 ميلاً من ممر الكهف الجديد”. “لا أحد يقوم بذلك بإستثنائي أنا ، على ما أظنّ.”

بعد أسبوعين ، عندما انضممت إليه في مولو ، كان هذا الإيمان قد خفّ. تم تقسيم البعثة إلى ثلاثة فرق رئيسية. بحث اثنان منهم عن ممرات جديدة في منطقة نائية من الغابات الماطرة في حين بحث الثالث ، المسمى “فريق الاتصال” ، عن الخرائط ، بحثاً عن أماكن قد تكون فيها أنظمة الكهوف المختلفة التي قد تكون مرتبطة.

حتى الآن, قال إيفيس, كانت وتيرة الاكتشاف بطيئة في حين أنّ محاولة فرانك وكوكي بدت مستعصية. اعترف إيفيس بخيبة الأمل، لكن فرقه قد وجدت أكثر من سبعة أميال مرور جديدة,في حين ينتظرنا أكثر من ذلك بعد.

في صباح اليوم التالي لوصولي، انضممت إلى إيفيس وطاقم صغير توجه إلى كهف يسمى Gua Nasib Bagus-أو كهف Good Luck-الذي يتضمن غرفة Sarawak Chamber المعروفة عالمياً. وقد اكتشف إيفيس ، مع مستكشفين بريطانيين آخرين ، الكهف والحجرة في عام 1981 ، باتباع نهرإلى جانب جبل.

بعد التسلق, السحب, والزحف المتواصل لساعات, وصل المستكشفون إلى مكان هادئ حيث اختفى النهر في الأرض. قام الرجال برفع أشرطة القياس وبدأوا بالمسح ، متوقعين الوصول إلى الجدار الخلفي قريباً.

ولكن لم يظهر شيء. فحاولوا تكتيكاً مختلفاً ، انحرفوا بشكل حاد ، معتقدين أنهم سوف يصطدمون بجدار جانبي. سمعوا زقزقة طيور ال swiftlets ، فيما طاف النهر في مكان ما تحت أقدامهم. لم يظهر شيء بعد. فبدأت عوارض المصابيح الأمامية الخاصة بهم تتخبّط ببساطة في الظلام.

بعد 17 ساعة من البحث, عثرالرجال على كهف Good Luck Cave. إما أنهم قضوا ساعات فقط في المشي في دوائر أو أنهم اكتشفوا اكتشافاً مذهلاً.

أثبتت الفرق في وقت لاحق أن غرفة ساراواك هي أكبر مساحة مغلقة معروفة على الأرض ، بطول 2,000 قدم ، وعرض 1,400 قدم ، وطول 500 قدم تقريباً. إنها تبلغ أكثر من ضعف حجم الساحة الرياضية الأكثر شهرة في المملكة المتحدة ، ملعب ويمبلي.

ونحن في طريقنا إلى Good Luck من خلال الغابات الماطرة الكثيفة, سألت مستكشف يدعى فيليب روسيل, المعروفة باسم “Mad Phil,” لماذا يعود المستكشف الطموح إلى هذه التضاريس ذات الطوابق إذا تم تعيين العديد من السجلات لها؟ فقال لي أن الكهوف لا تكشف أبداً عن كل شيء خلال الزيارة الأولى.

“غالباً ما نكتشف أشياء غابت عن الرجال في وقت سابق خصوصاً إذا كانت الكهوف ‘ ضخمة لدرجة أنها تصيب المرء بالذهول.

وأوضح Mad Phil أن غرفة ساراواك كانت كبيرة جداً ، ومن شبه المؤكد أنها تحتوي على ممرات جديدة-خاصة في السقف ، حيث لم يبحث أحد. على الرغم من أنه من المغري التفكير في الكهوف على أنها مشابهة لأعمدة الألغام—كونها الأنفاق التي تنحدر بشكل مباشر نسبياً إلا أن الكهوف الطبيعية تكبر وتتقلص وفقاً لحركة الصخور ، وتعرجات المياه.

إنّ مفاهيم “أعلى” و “أسفل” تفترض معاني أكثر دقة تحت الأرض ، حيث يمكن قلب الاتجاهات تماماً على مدى بضعة ملايين من السنين. إذا كان شخص ما يستكشف الجزء السفلي من الكهف ، فقد يحاول مستكشف آخر البحث لأعلى. و كان “أعلى ” تخصص Mad Phil”.

يبدو أن لقبه قد جاء من حيلة التجديف خلال سنوات دراسته الجامعية, لكن Mad Phil كان معروفاً بتسلق جدران الكهوف التي لم يحاول أي شخص آخر تسلقها. وقد خطط هو و إيفيس للصعود إلى سقف غرفة ساراواك ، بحثاً عن الأنفاق التي مرت بها مثل الممرات المخفية في سقف القصر.

هطلت الأمطار ونحن نتقدم عبر الغابة. تدريجياً بدأنا نتحرك بشكل أصعب وأسرع ، وأصبحت الضوضاء تغرق كل الأصوات والأحاديث. وسرعان ما أصبحت الغابة نفسها غير واضحة.

بعد ساعة وصلنا إلى فوهة كهف Good luck ، حيث خرج نهر من شق طويل في جدار من الحجر الجيري. اندفعنا إلى الأمام ، فيما الماء الدافئ الصافي يصل أولاً إلى ركبنا ، ثم يصل فوق الوركين ، ثم يندفع إلى صدورنا.

اتسع الممر وكبر ، وانفتح مثل نفق القطار فوقنا. خفقت الخفافيش والطيور, وانغمست في بعض الأحيان في عوارض مصابيحنا الأمامية, وسرعان ما أصبح النهر كالمياه البيضاء , تنفجر من خلاله قنوات حادة من الحجر الجيري.

وكانت الطريق غادرة بحيث اضطر المستكشفون السابقون في أماكن معينة على سحب الحبال الى الجدران حتى يتمكنوا من سحب أنفسهم الى الأمام عكس التيار. بعد ما يقارب الميل ، اختفى النهر في الأرض ، وابتلعتنا غرفة ساراواك في اتساعها.

حتى عندما ركز كل مصباح إلى الأعلى ، لم نستطع أن نرى سوى الانعكاس الخافت لقبّته الضخمة .وإذا قمنا بتحويل مصابيحنا نحو الجزء الخلفي من الكهف ، لم نكن لنرى شيئاً على الإطلاق. كان من السهل تخيل فقدان إيفيس وأصدقائه ، قبل سنوات ، في هذا الفراغ.

وقال إيفيس وهو يضحك: “إذا نظرت حولك ، فقد تجد مطبوعاتنا القديمة”. “كنا نتعثرمثل الفئران العمياء.”

الشيء الغريب في الكهوف هو أنك تتذكرها بشكل مشرق. فبالرغم من أنها خافتة في زوايا معينة ، ولكن الجدران والصخوروالعناكب مضاءة بشكل جيد. إنّ الصور الفوتوغرافية تعزز ذلك. الحقيقة هي أنه باستثناء اللحظة التي ينطلق فيها فلاش المصور من خلال الكهف ، يعتبر كل شيء غير مرئي فيه. مع عدم توفر ضوء الشمس لقياس الوقت ، قمنا بتمييزه بوجبات الطعام والشاي وعيدان الشوكولاتة.

بالقرب من مدخل الغرفة ، بدأ Mad Phil في حفر البراغي في الجدار ، وشق طريقه حول حافة متدلية إلى السطح. في حين استكشف بقيتنا ما هو أسفل ، وتقدمنا إلى الأمام ، مكتشفين أكبر مساحة مغلقة معروفة على كوكب الأرض.

في الليل، كنا نفرش أكياس النوم الخاصة بنا على الصخور المسطحة ونقوم بتهوئة جواربنا. كانت الغرفة رطبة ودافئة, كما لو أن الظلام نفسه كان رطباً,وفي خارج حدود المخيم، كانت كوكبة من المجوهرات الصغيرة تلمع في ضوء المصباح-وهي عيون عدد لا يحصى من العناكب, بعضها كبير جداً بحجم يدي.

في أحد الأيام ، استكشفت مع Mad Phil و شاب يدعى Ben ، على طول الجانب الأيسر من الغرفة ، بحثاً عن مدخل آخر. ساراواك كبيرة لدرجة أنها تحتوي على العديد من المناطق المتميزة. تسلقنا ما لا يقل عن ستة منها ، مروراً بكومة من الصخور الرخوة والموحلة لنصل إلى متاهة من الحجر الجيري مع جدران حادة مثل وجه مبشرة الجبن ، ثمّ إلى مكان هادئ بشكل مخيف مغطى بالريش والانجرافات العميقة من ذرق الطائر التي بدت كمكان تموت فيه مخلوقات الكهوف—الطيور والعناكب والصراصير.

في النهاية ، لم يسجل فريق إيفيس المزيد من الاكتشافات القياسية. فرانك وكوكي-الزوج المغطى بالطين, الذي يحفر ويضرب في قاع الكهف – لم يربط نظام كهف كليرووتر بجاره الذي بدا محيراً للغاية لكن البعثة نجحت في إيجاد ورسم خرائط 14 ميلاً من الممرات الجديدة.

بعد أسابيع قليلة من مغادرتي بورنيو ، تحدثت مع إيفيس ، الذي عاد إلى بريطانيا. أخبرني أنه كان يخطط بالفعل لرحلة العودة إلى حديقة غونونغ مولو الوطنية لربط الكهوف بنفسه.

وقال” كنا قريبين للغاية”.

وأكد لي أنه لم يكن السعي وراء السجلات, أو الشهرة الذي تمنحها رياضته في بعض الأحيان, التي استمرت في دفعه. كان يفكر في الكهوف كل يوم. أولاده يعرفون جيداً كل قصصه الذي تحدث تحت الغابة.

وقال:” أعتقد أنه تم اكتشاف نسبة 50 فقط من الممرات”. “ألا تشعر بالرغبة في معرفة المزيد عن ذلك؟” Mulu هو مكان لا يصدق ، وأريد أن أعرف ماذا يوجد هناك.

لقد كان ذلك ، بحسب قوله ، بمثابة متاهة العمر.