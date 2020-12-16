ابنة نانسي عجرم تلوح للكاميرا بيدها.. صورة كسرت الأرقام القياسية في أقل من ساعة

متابعة بتجــــــــــرد: تنشر النجمة اللبنانية نانسي عجرم بين فترة وأخرى صورها العائلية ضمن موقع “إنستغرام”، نظراً لفرادة هذه العائلة وبراءة الطفولة فيها. وخصت هذه المرة ابنتها ليا بصورةٍ تجمعهما معاً، وعلقت عجرم عليها: “ليا تقول هاي”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة التي حازت على إعجاب أكثر من 390 ألف متابع خلال ساعة واحدة من نشرها.

في حين قارن بعض المتابعين بين ملامح ليا ووالدتها، ذكروا أنّ شعرها الأشقر ورزقة عينيها يشبهان تفاصيل وجه عجرم.

وكانت ليا قد ظهرت في الصورة ملوحةً بيديها أمام الكاميرا، كأنها توجّه تحية للجمهور برفقة نانسي عجرم عجرم التي بدت عليها علامات الفرح.