مغامرة خيال بصري درامية في TRIBES OF EUROPA على نتفليكس

متابعة بتجـــــــــــرد: تبدأ نتفليكس اعتباراً من 19 فبراير المقبل عرض حلقات المسلسل الألماني TRIBES OF EUROPA، وهو ثالث عمل درامي ألماني يتم عرضه بشكل رسمي في المنطقة العربية.

المسلسل، الذي يتكون من ست حلقات، يعد مغامرة بصرية من نوع الخيال العلمي، تدور حول ثلاثة إخوة من قبيلة تدعى Origines، هم مركز الأحداث في هذه القصة، تم فصلهم عن بعضهم البعض والآن يجب على كل واحد منهم المحاربة كي ينجو بحياته، ويتمتع بحريته هو وعائلته.

والمسلسل الذي يصور مغامرة في المستقبل، تدور أحداثها في أوروبا عام 2074، هي مادة خصبة لتقديم دراما ترفيهية مثيرة. وينظر إليها صناعها على أنها ملحمة باهرة، ومغامرة يمكنها إلهام المشاهدين حول العالم.

ففي عام 2074 ستكون أوروبا كما نعرفها لم تعد موجودة. تدور الأحداث بعد 45 عاماً من حدوث كارثة غامضة، الأمم القديمة قد اختفت، وانقسمت القارة إلى دويلات وولايات صغيرة تتحارب قبائلها من أجل السيطرة على القارة الأوروبية بأكملها.