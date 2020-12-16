بعد إطلالته الغريبة.. أحمد الفيشاوي يعلّق بطريقة ساخرة على جوائز زملائه

متابعة بتجـــــــــــرد: وجه الفنان أحمد الفيشاوي التهنئة لزملائه النجوم بعد حصولهم على جوائز متنوعة في مهرجان “نجم العرب” الأسبوع الماضي، ولكن بطريقة ساخرة.

ونشر الفيشاوي عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام صورة مركبة لمجموعة من النجوم الذين حصلوا على أعلى نسبة من تصويت الجمهور بحسب أعمالهم الفنية، وتم تكريمهم في المهرجان بجائزة على شكل تمثال تشبه الى حدّ كبير جائزة الاوسكار العالمية وكتب على الصورة تعليقاً ساخراُ: “مبروك لكل زمايلي حلم الاوسكار مبقاش بعيد”، مع ايموجي لوجه ساخر.

وكان الفيشاوي أحدث ضجة كبيرة خلال مشاركته في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 وحضوره بإطلالة غير متوقعة، حيث ظهر بملابس كاجوال على السجادة الحمراء عبارة عن T-Shirt من العلامة التجارية Philipp Plein، ويصل سعرها إلى 370 جنيها استرلينيا ونسق معها معطفا طويلا مطرزا على بنطلون جينز، الأمر الذي عرضه للكثير من الانتقادات.