شكرا لقرائتكم خبر عن توقع الأحداث.. هل تصاب نور اللبنانية بلعنة الجن من صديقتها في "جمال الحريم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن أحداث مسلسل "جمال الحريم" تزداد سخونة، خاصة بعد عرض الحلقة الثالثة من المسلسل، الذى يعرض على شبكة قنوات dmc من بطولة نور اللبنانية وخالد سليم ودينا فؤاد، حيث أظهرت الحلقات، مطاردة الجن لدينا فؤاد، التي تقدم شخصية مدربة جيم في أحداث المسلسل، ولديها صديقتها المقربة – نور اللبنانية.

وخلال الأحداث، ظهرت ملامح الخوف والرعب لدينا فؤاد، خاصة أنها اضطرت أن تلجأ لأحد المشايخ لتطرد تلك اللعنة التي تراها في كل مكان، حيث إنها ترى بعض الأشياء الغريبة مثل الثعابين وأشخاص غريبة وأجسام تراها لأول مرة، لاسيما أن تلك المدعى أكد لها أنها تتعرض لهجوم "الجن" عليها.

ومع متابعة الجمهور لمسلسل "جمال الحريم" بدأ المتفاعلون على السوشيال ميديا يتوقعون أن لعنة الجن ربما تصيب نور اللبنانية باعتبارها الصديقة المقربة لدينا فؤاد، التي يهاجمها الجن، وربما أظهرت الحلقة الثالثة تلك الملامح، حيث تعرض نور لإصابة غريبة وتنميل في يدها اليسرى، وهو ما دفع الجمهور يتساءل، هل تصاب نور اللبنانية بلعن الجن في الحلقات المقبلة .



