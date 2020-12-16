شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تؤكد وجود علاقة عاطفية تجمع هنا شيحة وابن شقيقها (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة إلهام شاهين لـ"الخليج 365" حقيقة وجود علاقة عاطفية بين محمود شاهين نجل شقيقها والفنانة هنا شيحة، موضحة أنه بالفعل هناك علاقة عاطفية تجمع الثنائي قائلة: "آه في قصة حب ولكن لسه موصلناش ان في موضوع زواج لحد الآن، لأن لو في زواج أكيد هيجولى مش هبقى آخر من يعلم".

ظهرت هنا شيحة، بصحبة محمود شاهين في أكثر من مناسبة سوياً آخرها على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 42، وذلك أعاد خروج الشائعات حول علاقتهما العاطفية مجدداً، لتؤكد إلهام شاهين هذه العلاقة.



هنا شيحة ومحمود شاهين

وحلت النجمة إلهام شاهين ضيفة في ندوة أقامها ”الخليج 365” للاحتفاء بها بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولى الـ 42 عن فيلم "حظر تجول" الذي نافس في المسابقة الرسمية للمهرجان، وتحدثت فيها الفنانة الكبيرة عن الجائزة وتجربة الفيلم والعديد من الأمور الفنية.

كما أجرت إلهام شاهين لقاءً مع تليفزيون ”الخليج 365” وأطلقت فيه العديد من التصريحات القوية الخاصة بفترة حروبها مع جماعة الإخوان وانتصارها في القضية الشهيرة ضدهم، كما تطرقت للحديث عن الأمومة وحياتها الشخصية والفنية وتطلعاتها خلال الفترة المقبلة، وفى نهاية اللقاء حصلت إلهام على تكريم خاص من ”الخليج 365”.



الفنانة الكبيرة إلهام شاهين فى صالة تحرير الخليج 365



الكاتب الصحفى خالد صلاح يشرح للنجمة إلهام شاهين آليات العمل داخل صالة تحرير الخليج 365



النجمة إلهام شاهين تتوسط الكاتب الكبير خالد صلاح والصحفى عمرو صحصاح



إلهام شاهين بصحبة خالد صلاح



إلهام شاهين فى الخليج 365 وفى استقبالها الكاتب الصحفى خالد صلاح ورئيس قسم الفن عمرو صحصاح



إلهام شاهين فى ندوة الخليج 365 (1)



إلهام شاهين فى ندوة الخليج 365 (2)



إلهام شاهين فى ندوة الخليج 365 (3)



إلهام شاهين فى ندوة الخليج 365 (4)



إلهام شاهين في الخليج 365



إلهام شاهين مع الكاتب الصحفى خالد صلاح وقسم الفن باليوم السابع



إلهام شاهين مع خالد صلاح رئيس التحرير



إلهام شاهين وعمرو صحصاح



إلهام شاهين