شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة إلهام شاهين فى ضيافة الخليج 365 احتفالا بجائزة "القاهرة السينمائى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى ”الخليج 365” بالنجمة إلهام شاهين بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الـ42 عن فيلم "حظر تجول"، الذى نافس في المسابقة الرسمية للمهرجان، حيث استضاف ”الخليج 365” إلهام شاهين اليوم الأربعاء وعقد ندوة فنية تحدثت فيها الفنانة الكبيرة عن الجائزة وتجربة الفيلم، وحرصها على مناقشة قضية شائكة من خلاله وهى زنا المحارم.

واستقبلها الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، والصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، وأجرت الفنانة الكبيرة جولة داخل صالة تحرير ”الخليج 365”، كما أجرت إلهام شاهين لقاءً مع تليفزيون ”الخليج 365” وأطلقت فيه العديد من التصريحات القوية الخاصة بفترة حروبها مع جماعة الإخوان وانتصارها في القضية الشهيرة ضدهم، كما تطرقت للحديث عن الأمومة وحياتها الشخصية والفنية وتطلعاتها خلال الفترة المقبلة، وفى نهاية اللقاء حصلت إلهام على تكريم خاص من ”الخليج 365”.

"حظر تجول" يتتبع قصة فاتن بعد عشرين عاما من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمة مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجول بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاً عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

الفيلم بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23 ، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، تصميم أزياء ناهد نصر الله، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

فيلم "حظر تجول" يعيد إلهام شاهين إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمها آخر أفلامها "يوم للستات"مع المخرجة كاملة أبو ذكرى، الذى عرض للمرة الأولى فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، إضافة إلى عرضه فى العديد من المهرجانات وحصد العديد من الجوائز.



الفنانة الكبيرة إلهام شاهين فى صالة تحرير الخليج 365



الكاتب الصحفى خالد صلاح يشرح للنجمة إلهام شاهين آليات العمل داخل صالة تحرير الخليج 365



النجمة إلهام شاهين تتوسط الكاتب الكبير خالد صلاح والصحفى عمرو صحصاح



إلهام شاهين بصحبة خالد صلاح



إلهام شاهين فى الخليج 365 وفى استقبالها الكاتب الصحفى خالد صلاح ورئيس قسم الفن عمرو صحصاح



إلهام شاهين فى ندوة الخليج 365



إلهام شاهين فى ندوة الخليج 365



إلهام شاهين في الخليج 365



إلهام شاهين مع الكاتب الصحفى خالد صلاح وقسم الفن باليوم السابع



إلهام شاهين مع خالد صلاح رئيس التحرير



إلهام شاهين وعمرو صحصاح



إلهام شاهين