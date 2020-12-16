شكرا لقرائتكم خبر عن جيمي دورنان يتوقف عن تناول الكحول بعد اقترابه من مرحلة الإدمان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم العالمي جيمي دورنان، عن إقلاعه عن تناول الكحول بعد فترة طويلة من الإفراط في تناوله واقترابه من مرحلة الإدمان داخل فترة الإغلاق الكلي التي فرضها تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الأشهر الماضية، وهو ما تسبب له في الكثير من المتاعب الزوجية.

ووفقاً لصحيفة الديلى ميل البريطانية، فإن النجم العالمي صاحب الـ 38 عاماً، والشهير بدوره في سلسلة Fifty Shades of Grey، أعلن إقلاعه عن الكحول بشكل نهائي، للخروج من المأزق الذي وضع فيه زوجته إميليا وارنر.



جيمى دورنان

أخر آعمال جيمي دورنان كان مشاركته في فيلم الأنيميشن الجديدTrolls World Tour وهو الفيلم الذي قامت شركة DreamWorksTV، المنتجة لفيلم Trolls World Tour، بطرحه على بعض من منصات البث، مقابل 20 دولار أمريكى، وذلك بعض إغلاق دور العرض المختلفة حول العالم، بسبب انتشار فيروس كورونا.

فيلم Trolls World Tour، من بطولة أصوات جاستن تمبرليك، جيمس كوردين، أوزي أوزبورن، راشيل بلوم، أندرسون باك، جورج كلينتون، ماري جي بليج، كيلي كلاركسون، رون فانشيس، جوين ستيفاني، اينو جاو، كارولين هييلت، كونال نيار، جيمي دورنان، جيه بالفين.



جيمي دورنان وزوجته

فيلم الأنيمشن الجديد Trolls World Tour، يدور حول اكتشاف شخصيات تدعى، Poppy و Branch، أنه يوجد 6 قبائل Troll مختلفة، ولكنها منتشرة على ستة أقاليم مختلفة مخصصة، لستة أنواع مختلفة من الموسيقى: Funk و Country و Techno و Classical و Pop و Rock، وبالتالي فإن عالمهم على وشك أن يصبح أكبر وأعلى بكثير وبالتالي تريد الملكة بارب، وهي عضو في عائلة هارد روك الملكية، بمساعدة والدها الملك ثراش، لـ تدمير جميع أنواع الموسيقى الأخرى، وبالتالي قام Poppy و Branch ، إلى جانب أصدقائهم، في زيارة جميع الأراضي الأخرى.

العمل من إخراج والت دورن، وساعده في الإخراج ديفيد ب. سميث، ومن تأليف جوناثان ايبل، جلين بيرجر، مايا فوربس، اليزابيث تيبت، والاس ولودارسكي.