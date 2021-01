شكرا لقرائتكم خبر عن جولة في حساب "ليلى أسبيل" Wonder Woman الصغيرة قبل عرض الجزء الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجولت صحيفة ديلي ميل البريطانية، في حساب النجمة الإسكتلندية ليلى أسبيل، تزامنًا مع طرح الجزء الجديد من فيلمها Wonder Woman 1984، المقرر له اليوم في بعض دور العرض السينمائي، والتي تجسد النسخة الصغيرة من النجمة العالمية جال جادوت.

وأبرز التقرير الذي نشرته الصحيفة البريطانية، بعض من منشورات النجمة الأسكتلندية، صاحبة الـ 13 عامًا، التي تؤدي جميع حركاتها المثيرة والفروسية المتحمسة التي أعدت للدور من خلال التدريب على السيف وتقلبات لوح التجديف والقفز الاستعراضي.

الممثلة الأسكتلندية ليلي، تلعب دور ديانا الشابة، التي أصبحت فيما بعد امرأة رائعة، تلعب دورها جال جادوت، صاحبة الـ 35 عامًا.

وفى تصريحات نقلتها الصحيفة البريطانية عن جادون، التي تحدثت فيها عن أسبيل، في مقابلة مع جراهام نورتون: "جاء منسق الحركات إلينا وقال يمكنها أن تخدع نفسها، لا يمكننا العثور على أي شخص في مهاراتها"، حيث وصفتها بأنها "الصفقة الحقيقية".

وكانت قد كشفت شركة Warner Bros. Pictures، عن دقيقة تشويقية جديدة لـ فيلم Wonder Woman 1984، الذى يدور حول تقدم سريعًا إلى الثمانينيات حيث تجدها مغامرة الشاشة الكبيرة التالية لـ Wonder Woman تواجه اثنين من الأعداء الجدد: Max Lord و The Cheetah.

الفيلم بطولة جال جادوت وكريس باين بطل سلسلة Star Trek، وروبن رايت الحاصلة على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة فى المسلسل التليفزيونىHouse of Cards، ودانى هوستون و الفيلم سيناريو وحوار ألان هاينبرج، وإخراج باتى جينكينز المرشحة لجائزة برايم لأفضل مخرجة عن مسلسل The Killing.