شكرا لقرائتكم خبر عن حفل تأبين الراحل محمود ياسين على المسرح القومي.. السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان إيهاب فهمى، مدير المسرح القومى، إنه بصدد تجهيز حفل تأبين للفنان الكبير الراحل محمود ياسين يوم السبت المقبل على خشبة المسرح القومى، ويشارك في الحفل أسرته وعدد كبير من نجوم الفن والإعلاميين، يذكر أن آخر عرض كان على خشبة المسرح القومى هو الملحمة الوطنية "الوصية" التي انتهى عرضها منذ أيام قليلة.

جدير بالذكر أن مسرحية "الوصية" مأخوذة من قصة حقيقية وهى قصة الشهيد محمد المعتز رشاد، أعاد كتابتها وصياغتها مسرحيًا الكاتب الكبير أيمن سلامة، وقام بإخراجها المبدع دائما خالد جلال، وقام ببطولتها الفنانون أحمد فؤاد سليم وسميرة عبدالعزيز ومحمد عادل ومحمود حافظ ، وقدمت ضمن مبادرة "اعرف جيشك" التى يتبناها البيت الفنى للمسرح تحت قيادة الفنان إسماعيل مختار بإشراف من الدكتورة الفنانة إيناس عبدالدايم للتعريف بإنجازات القوات المسلحة المصرية ورفع الوعى بأهمية دورها فى حماية الوطن من خطر الإرهاب.

والشهيد محمد المعتز رشاد هو أحد مقاتلى القوات المسلحة البواسل، والذى استشهد بمدينة رفح عام 2015 وكانت قصته ملهمة ومؤثرة لذلك تحولت لملحمة بطولية يتعلم منها الأجيال دروسا في الوطنية وحب الوطن والانتماء والتضحية من أجله والعمل من بطولة النجوم العظام أحمد فؤاد سليم، سميرة عبد العزيز، ميدو عادل، محمود حافظ، محمد دسوقى، ألحان المهدى بسنت صيام، والبطولة الغنائية مى فاروق، وأشعار محمد بهجت، موسيقى وألحان أحمد كيكار، استعراضات دكتور مجدى صابر، ملابس هالة الزهوى، ديكور محمد الغرباوى، مخرج منفذ علا فهمى.