شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانون يردون على تحدى عمرو دياب ويغنون "محسود".. والهضبة يعلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عدد من نجوم الغناء في التحدي الذي أطلقه النجم الكبير عمرو دياب عبر صفحته الرسمية ودعا فيه جمهوره لغناء مقطع من أغنيته الجديدة "محسود" بأصواتهم، ونشر الهضبة مقطع من الأغنية "محسود" والتي طرح البرومو الخاص بها أمس، وعلق عليها قائلاً: "‏غنيها..‏عايز أسمع أصواتكم الحلوة.. محسود".

وفور إطلاق هذه الدعوة، شارك الشاعر تامر حسين عددًا من النجوم في تحدي غناء مقطع من الأغنية وتحمس رامي صبري للمشاركة في التحدي حيث نشر عبر صفحته الرسمية مقطعًا من الأغنية بصوته.

وعلق عمرو دياب على مشاركة رامي صبري في تغريده عبر حسابه على موقع تويتر نشر فيها الأغنية بصوت رامي وعلق قائلًا: الله الله الله إيه الحلاوة دي..المنافسة بقت شديدة أوي أحسنت .



رد عمرو دياب على رامى صبرى

كما شارك الشاعر تامر حسين في التحدي ونشر مقطعًا مصورا له وهو يغني "محسود"، ليعلق عمرو دياب على الفيديو بعد أن أعاد نشره قائلاً: برافو يا تامر.

وشارك الفنان أحمد جمال هو الآخر في التحدي ونشر مقطعا مصورًا له وهو يغني "محسود"، ورد عليه الهضبة معلقًا: الله يا أبو حميد أحسنت.

ومن ناحية تصدر هاشتاج "محسود" تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر وذلك بعد ساعات قليلة من طرح برومو الأغنية والذي تصدر هو الآخر تريند موقع الفيديوهات يوتيوب فور طرحه.

"محسود" كلمات تركي آل الشيخ، لحن خالد عز، وتوزيع عادل حقي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وستصدر ضمن ألبوم "يا أنا يا لأ" والذي سيطرح قريبًا



رد عمرو دياب على تامر حسين