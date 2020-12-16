شكرا لقرائتكم خبر عن "بالبنط العريض" لـ حسين الجسمي تتخطى حاجز 330 مليون مشاهدة في 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت أغنية "بالبنط العريض" للنجم الإماراتى حسين الجسمى حاجز 330 مليون مشاهدة على قناته الرسمية على يوتيوب منذ طرحها في أغسطس الماضى، وهى من ألحانه وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما، وذلك بعدما أصبحت الأغنية تريند لدى الجمهور ضمن أغانيهم المفضلة خلال هذه الفترة، وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعى.

وحازت أغنية "بالبنط العريض" للنجم حسين الجسمى على إعجاب الملايين من جمهور الجسمى خاصة من الفنانات، حيث ظهر ذلك من خلال مقاطع الفيديو التى انتشرت لهم وهن يرقصن على الأغنية .

كان النجم الإماراتي حسين الجسمى قد طرح أحدث أغنياته التي تحمل اسم "لبة العيون"، على قناته على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من ألحانه، ويجدد فيها التعاون مع أشعار "جنان"، وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل، وتحمل كلمات الأغنية بين أبياتها لحظات الحب والشوق والحنين، والتي جاءت مطلعها: لبة العيون اللي سحرها ذبحني.. ولبة القلوب اللي تِنايَــت من سنين.. ويا رقة الشوق اللي بلحظة سرقني.. وعوَّد سنين الغلا تروي لي الحنين..".

وبالنسبة للأغاني الأكثر شعبية لحفلات الزفاف في مصر، تصدرت أغنية "بالبنط العريض" لحسين الجسمي الأغاني الأكثر شعبية على قوائم أغاني حفلات الزفاف، تليها أغنية "الليلة دي" للفنان لؤي.