شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الخطيب تروي مواقف النجمات معها خلال فترة سجنها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الذكرى الرابعة عشرة لوفاة الفنانة ماجدة الخطيب، حيث رحلت عن عالمنا يوم 16 ديسمبر 2006، حيث مرت خلال حياتها بالكثير من المواقف الصعبة، وكان أشهرها تعرضها للسجن عام 1982 للسجن بعد محاكمتها فى تهمة قتل مواطن عن طريق الخطأ أثناء قيادتها سيارتها، وهى مخمورة، وسجنت عامًا مع وقف التنفيذ وغرامة بلغت 5 آلاف جنيه، وقضت منهم 8 أشهر فى سجن الاحتياط على ذمة القضية، أما الأزمة الثانية فكانت فى عام 1985، عندما ألقى القبض عليها بتهمة تعاطى مخدرات، وحكم عليها المحكمة بالسجن لمدة 5 سنوات.

وتحدثت ماجدة الخطيب في فيديو نادر لها مع الإعلامى طارق حبيب، عن مواقف نجمات الفن معها خلال أزمة سجنها، أنها كانت علاقة عظيمة جدًا فكان عدد كبير من الزملاء والزميلات يحرصن على إرسال خطابات لها داخل السجن ومضمونها تفيد بأن هذه التجربة جعلتها تعرف العدو من الحبيب.

وقالت: "لم يكن لدى أعداء فالجميع تعاطفوا معى مثل مدام هند رستم الفنانة الكبيرة العظيمة كانت كل أسبوع تحرص على زيارتى وتحرص على قضاء وقفة العيد معى رغم الزحمة والتزاماتها الأسرية وكذلك الفنانة سميحة أيوب وماجدة الصباحي وسميرة أحمد وجلال الشرقاوي جميع الزملاء بالوسط الفنى فلا أريد نسيان أحد وقفوا بجانبى لشعورهم أنى بريئة".