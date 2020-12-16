شكرا لقرائتكم خبر عن رامي صبري بعد مشاركته فى تحدى الهضبة: أتمنى جمهور عمرو دياب يفهم أني بحترمه جدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المطرب رامى صبرى على المشاركة ضمن التحدى الذى أطلقه الهضبة مؤخرًا، بعدما طرح برومو أحدث أغانيه "محسود" وطلب من جمهوره المشاركة بغناء الأغنية، ليدخل رامى صبرى في مفاجأة لجمهوره خلال التحدى ويعلق على ذلك عبر بوست مطول على حسابه في موقع إنستجرام خاصة بعد رد الهضبة على مشاركته بكتابة: "الله إيه الحلاوة دى، دى المنافسة بقت شديدة".



مشاركة رامى صبرى فى التحدى ورد الهضبة

وأكد هناك سببين وراء مشاركته بالتحدى أولهما جمال الأغنية في حين السبب الثانى يتعلق لرغبته فى أن يثبت للجمهور أن علاقته بالهضبة علاقة بمنتهى الاحترام المتبادل بين الثنائى قائلاً: "أولاً أنا عملت تحدي لأغنية محسود علشان حاجتين، أولهما علشان الأغنية حلوة أوى وأنا بحب النوع ده من الأغانى ألحان صديقى، الملحن خالد عز.



حديث رامى صبرى

وأضاف: "ثانياً علشان أقول للناس كتير من الجماهير إن العلاقة بيني وبين الفنان الكبير عمرو دياب علاقة محترمة من عندي ومن عنده حتي الكلام اللي وحش اللي دايما بشوفه على السوشيال ميديا مكانش بيغير حبي واحترامي ليه بالعكس انا كنت بشتغل أكتر إني أعمل أغاني مهمة ه وده حصل أخيرًا، من النهاردة عايز اكلم الجمهور الكبير جمهور عمرو دياب يفهم اني بحترم هذا الرجل وبحترم تاريخه جدًا ومفيش بنا أي عداوة أو كره ذي ما بعض الناس بتقول، مبروك الألبوم يا هضبة ودايما مشرفنا وفخورين بيك وشكرًا لكلامك الحلو، ومبروك لكل صناع الأغنية الحلوة الشاعر الكبير تركى آل الشيخ الملحن الكبير خالد عز، الموزع الكبير عادل حقى".



رامى صبرى يستكمل حديثه

وتفاعل عدد من النجوم مع تحدي أغنية "محسود" الذى طرحه الهضبة عمرو دياب عبر حساباته بمواقع التواصل الإجتماعي، فور طرحه برومو الأغنية، حيث طالب الهضبة جمهوره بتسجيل مقطع من البرومو بأصواتهم، قائلاً: "عايز أسمع أصواتكم الحلوة"، وكان أول المتفاعلين النجم رامي صبري، الذي نشر الفيديو بصوته عبر حسابه بموقع "تويتر"، والذى نال إعجاب الهضبة، حيث أعاد نشره، معلقا عليه :" الله الله الله ايه الحلاوة دي ..دي المنافسة بقت شديدة أوي أحسنت يا رامي".