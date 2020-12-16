شاهد.. في ألبومه الجديد..عمرو دياب يستعير قميصًا محمد حماقي

طرحت قبل يومين إعلانات ألبوم الفنان عمرو دياب الجديد "يا أنا يا لأ" في شوارع القاهرة، وظهر الهضبة في الصور وهو يرتدي قميص أسود بنقط بيضاء صغيرة.

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وفي عام 2019 ظهر المطرب محمد حماقي مرتدياً نفس القميص وذلك خلال مرحلة "الصوت وبس" في برنامج The Voice.

وفي سياق متصل طرح مؤخرا عمرو دياب مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضي وهي

" أهي أهي" ، "أماكن السهر" ، "الجو جميل".

يذكر أن آخر ألبومات عمرو دياب حمل اسم "سهران"، والذي تم طرحه مع مطلع عام 2020 الجاري، وضم 16 أغنية "جامدة بس" و"سهران" و"هيعيش يفتكرني" و"مهرجان" و"جميلة" و"بالضحكة دي" و"عم الطيب" و"مكانك في قلبي" و"حلوة البدايات" و"زي مانت" و"ياروقانك" و"روح" و"بحبه" و"قدام مرايتها" و"يوم تلات" و"أول

يوم في البعد".

وعلى الصعيد الفني، أحيا حماقي حفلًا غنائيًا في السعودية، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني هناك، وذلك في مدينة لملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة، وتم إذاعة الحفل مباشرةًعبر أحد التطبيقات الترفيهية الشهيرة، بعد إلغاء الحضور الجماهيري للحفل تطبيقًا للإجراءات الوقائية ضد كورونا.

حظى الحفل بنسبة مشاهدة عالية، قدم فيها حماقي باقة غنائية متنوعة أهمها: "نفسي أبقى جنبه، أجمل يوم، يا ستار، بعدنا ليه، أحلى حاجة فيكي إيه، حاجة مستخبية، قالوا عنك"، إضافة إلى تصدر الحفل محركات البحث المختلفة في السعوديات وقت انطلاقه وطوال ساعات عرضه.