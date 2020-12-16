شاهد..مشاهير يخضون تجربة لقاح "كورونا"

خاض مجموعة كبيرة من المشاهير ، تجربة لقاح فيروس كورونا، بعد بدء انتشار الفيروس قبل أكثر من عام، وبعد أن غيرت الجائحة حياة الناس، ومن هؤلاء النجوم الفنانة أحلام ،التي أعلنت عبر حسابتها الرسمية علي مواقع التواصل الإجتماعي عن تلقيها اللقاح ودعمها للتجارب الخاصة به.

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وكتبت: إيمانًا مني وتقديرًا للجهود المبذولة في بلادي الإمارات وقيادتها الرشيدة، وانطلاقًا من الواجب الوطني وثقتي الكبيرة

بالقطاع الطبي الإماراتي، والرغبة مني في المساهمة في إنهاء هذه الجائحة ضد فيروس العصر".

أما المغنية شذى حسون، فكانت أيضا من الداعمين لجهود دولة الإمارات في هذا المجال، ونشرت صورة على تطبيق Instagram وكتبت: تم بحمد الله تلقي لقاح فيروس كورونا، شكر كبير لفريق العمل.

ومن جانبها نشرت الكاتبة السورية رنا الحريري، زوجة الممثل باسم ياخور، على Instagram وأكدت أنها لم

تشعر بأي أعراض جانبية بعد تلقي اللقاح.

وكان الطبيب نادر صعب أول طبيب لبناني يتلقى اللقاح في الإمارات، ليتمكن من الاستمرار في حياته المهنية وسفره الدائم.

وبالنسبة للفنان المصري أحمد فهمي فقد وثق مشاركته في المرحلة الثالثة من التجارب في مصر، وذلك من مشور كتبه على صفحاته عبر مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً: فخور بمشاركتي في المرحلة الثالثة من التجربة الإكلينيكية اللي مصر بتعملها لأختبار لقاح ضدد الكورونا ".

وتابع فهمي : " جزء من الحملة اللي بتشجع الناس ، أننا نعمل حاجة ممة ومفيدة لأجل الإنسانية وعشان التجربة تكمل لسه أعداد كتير تيجي تشارك".