تراند اليوم : منيرة المهدية اعترفت ببنتها بعد 60 سنة

سيدة تزوجت وأنجبت، لكنها ظلت في النهاية بلا أم ولا تعرف طريق والدتها ولا كيف الوصول لها حتى أسدلت الستار محكمة مصرية ببنوتها إلى أمها بعد 60 عاما عاشتها بدونها.

إنها المرة الأولى في تاريخ القضاء المصري أن يتم نسب الابن إلى والديه باعتراف الأم فقط، هنا الحديث عن نعمات عثمان أباظة ابنة المطربة منيرة المهدية.

أما الدليل الوحيد في تلك القصة التي استندت إليه محكمة الدائرة الثالثة بمحكمة القاهرة (أحوال شخصية) في ثبوت نسب نعمات لمنيرة المهدية هو « جهاز تسجيل» استمع إليه القضاة ويعود لمنيرة المهدية تروي فيه للمذيعة أماني ناشد في برنامج «سهرة مع فنان» أن لها ابنة وحيدة اسمها نعمات تقيم في الإسكندرية.

واستمعت المحكمة لشريط إذاعي يعود لإذاعة صوت العرب مع المذيع محمد علوان تعترف فيه بأنها تزوجت من عثمان أباظة وعمرها لا يتجاوز الخامسة عشر عاما وأنجبت منه ابنتها الوحيدة نعمات.

كما استمعت المحكمة أيضا لشريط إذاعي في برنامج «فنجان شاي» تعترف فيه منيرة المهدية أن لها ابنة من عثمان أباظة، وبعد أن استمعت المحكمة لتلك الاعترافات التي أقرتها منيرة المهدية.

وبعد تأكد المحكمة من صحة تلك الشرائط التي قدمتها المدعية نعمات عثمان أباظة تطلب فيه نسب والدتها، حكمت بثبوت نسب نعمات عثمان أباظة إلى والدتها سلطانة الطرب منيرة المهدية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الإقرار من المرأة بالأمومة يكفي لثبوت نسب المقر له منها، ويترتب عليه من الآثار القانونية وجوب النفقة والميراث، بحسب ما نشرته جريدة الأخبار في أحد أعدادها عام 1959.

ولما كان الثابت أن المطربة منيرة المهدية أقرت ببنوة المدعية في الشرائط التي استمعت لها المحكمة واطمأنت لها قلبها التي قدمتها المدعية في إثبات دعواها بأنها الوريثة الشرعية الوحيدة لأمها فقد حكمت المحكمة بنقل تركة سلطانة الطرب منيرة المهدية من محل النزاع إلى ابنتها نعمات عثمان أباظة.

