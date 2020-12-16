تراند اليوم : منة فضالي تكتب تعليق غامض : مش هستسلم – إتفرج

نشرت الفنانة منة فضالى صورة جديدة، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت منة فضالى على الصورة قائلة: لا تستسلم أبدا الأشياء العظيمة تأخذ وقتا”.

وحازت الصورة علي إعجاب كثير من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات عليها كالآتي:

قمر ، تجنني ، احلي واحدة

في سياق آخر، شاركت منة فضالي في مسلسل “حب عمرى” تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأماني كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

كانت بداية منة فضالى الفنية من خلال مسلسل “أين قلبي” الذي أذيع عام 2002، وذلك بعد أن قدمتها والدتها للمخرج مجدي أبو عميرة حيث كانت تعمل كمساعد له، والذي أعجب بها وأسند إليها أحد الأدوار في المسلسل وتوالت الأعمال الفنية عليها.

وتستكمل منة فضالي تصوير مسلسل “هى” وبشكل شبه يومي والعمل يناقش قضية مهمة تخص الفتيات في عمر معين، بالإضافة إلى قضية الثانوية العامة، واحتضان الأب والأم لأبنائهم.

مسلسل “هي” من نوعية أعمال الـ60 حلقة تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول طموحات الفتيات ومواجهة المشاكل لتحقيق هذه الطموحات من خلال شخصيات كثيرة كل واحدة لها حكاية وطموح مختلف تسعى إلى تحقيقه.

https://www.instagram.com/p/CI247BoBHmh/?utm_source=ig_embed

