تراند اليوم : جمال الحريم .. من النهاردة مش هيجيبلك نوم – إتفرج

نشرت الفنانة اللبنانية نور، صورة من كواليس مسلسل جمال الحريم، وذلك عبر صفحتها الرسمية علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وعلقت نور علي الصورة قائلة: “القلوب الصالحة هي عيون الحقيقة.. بتعرفك الصح من الغلط????????”

ويذاع المسلسل حاليا على قناة DMC فى الساعة الثامنة مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة الا ربع عصرا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.

مسلسل “جمال الحريم” الذى يشارك فيه نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم دينا فؤاد والنجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم والفنان القدير صلاح عبدالله، والفنان أشرف مصيلحى ومن إخراج منال الصيفى، ويعد العمل مختلفا فى الفكرة والشكل والمضمون ويحمل طابع التشويق والإثارة لدراما مغايرة ومختلفة عن السائد.

وتراهن على “جمال الحريم” باعتباره من الأعمال الدرامية المختلفة في فكرته وشكله ومضمونه، حيث يدور في إطار من الرعب حول الدجل والشعوذة وعالم الجن والعفاريت، وتتوقع أن يحصد الكثير من الإشادات وقت عرضه، وتؤكد أنها مفاجأة لجمهورها لن يتوقعها، خصوصا بعد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع شخصيتها، عقب نشر فيديو وصورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، بلوك الشخصية التي تجسدها، والمسلسل ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة للعرض على شاشات قنوات المتحدة قريبا.

والمسلسل من تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة نور اللبنانية، وخالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، والفنانة الشابة رنا رئيس، وهدى الإتربى كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.

وتقدم النجمة اللبنانية نور دورًا مختلفًا وجديدًا عليها، فى مسلسل “جمال الحريم”، إذ تتطلب شخصيتها تحولات كبيرة، وانفعالات خاصة، حيث تجسد خلال الأحداث دور «مذيعة» تتعرض إلى العديد من الأزمات مع الجن والعفاريت، وتتوالى الأحداث في إطار من التشويق والإثارة، وهو ما يضعها فى تحد صعب لخروج إمكانياتها التمثيلية، وخلال البرومو ظهرت فى أكثر من مشهد مفزع يدلل على معاناتها مع العالم السفلى ومواجهته، وبدت على البوستر الدعائى خائفة ومضطربة بشكل كبير وخلفها يدان يحاولان الإمساك بها فى إشارة إلى أن العمل يدور فى إطار من الرعب والتشويق، ويبدو أن نور استعدت جيدا للشخصية فمن أول وهلة فى البرومو نجد تمثيلها مختلفا عما قدّمته سابقًا، وأدائها متوازن مع الأحداث التى تأخذ حيز الإثارة بشكل كبير.