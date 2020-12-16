نجاح لافت لأول أعمال رجاء قصابني مع لايف ستايلز ستوديوز

متابعة بتجــــــــــرد: حقق كليب “يا ليلة” الذي طرحته شركة “لايف ستايلز ستوديوز” للفنانة المغربية رجاء قصابني أكثر من مليون مشاهدة بعد أسبوعين فقط على طرحه عبر موقع “يوتيوب”.

وعادت “قصابني” الى الساحة الفنية بقوة عن طريق لايف ستايلز ستوديوز وذلك بعد غياب لفترة عن جمهورها، حيث إختارت أن تكون أولى أعمالها باللهجة المصرية بأغنية “يا ليلة” فيها روح مرحة وطاقة ايجابية من كلمات عمر المصري، ألحان سامر أبو طالب، توزيع عمر الخضري.

أما الكليب وقعه المخرج عادل سرحان الذي قدّم لوحة فنية ملونة في العمل المصور الذي تم تصويره في دبي وذلك من ناحية الإبهار والحركة والالوان والاكسسوارات اللافتة للأنظار، بالاضافة الى فرقة راقصة أضفت مشهدية ممتعة للعين وهي تؤدي لوحتها مع رجاء قصابني.

وحرصت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” على توظيف أحدث التقنيات لتصوير الفيديوكليب حتى يبصر العمل النور بمستوى تطلعات الشركة في تقديم عمل فني ذو مستوى عالٍ.