ملاحقات "جوجل" تستعر.. العملاق في مرمي نيران "الاحتكار والاستغلال"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قرّرت عدة ولايات أمريكية، إطلاق ملاحقات ضدّ الاحتكار في حقّ "جوجل".

وتعتزم هذه الولايات، اتّهام العملاق الرقمي الأمريكي، باستغلال موقعه المهيمن على السوق لإبراز عروضه الخاصة بين نتائج محرّكه البحثي.

وأوضح موقع "بوليتيكو" الأمريكي، نقلا عن مصادر عدّة لم يكشف عن هويّتها، أن من المحتمل تقديم شكوى ضدّ "جوجل" الخميس بمبادرة من ولايتي كولورادو ونبراسكا، وذلك حسب وكالة فرانس برس.



وسبق أن اشتكت منصات رقمية عدّة، من بينها "أمازون" و"يلب" و"تريب أدفايزر"، تقدّم خدمات أو منتجات موصى بها، من أن "جوجل" تعطي الأفضلية لعروضها الخاصة في نتائج البحث.

وستركّز الملاحقات المستهدفة لـ "جوجل" على أن محرّك البحث بطبيعته هذه يلحق الإجحاف بالمنافسين، وفق "بوليتيكو".

وتضاف هذه المشكلة إلى سلسلة المصاعب التي تواجه الشركة التي تتّخذ في ماونتن فيو في كاليفورنيا مقرّا لها، إذ سبق أن طاولتها ملاحقات أطلقتها وزارة العدل الأمريكية بسبب نموذجها القائم على خدمات مجانية وإعلانات موجّهة بالاستناد إلى بيانات المستخدمين.

وتتّهم الحكومة الأمريكية المجموعة العملاقة بممارسة "احتكار مخالف للقانون" في مجال الأبحاث على الإنترنت والإعلانات، وأطلقت أكبر تحقيق في ممارسات احتكارية منذ عقود، ممهدة الطريق لاحتمال تفكيك المجموعة.

وتزعم الدعوى أن جوجل تصرفت بشكل غير قانوني للحفاظ على مكانتها في أنشطة وإعلانات البحث على الإنترنت. وقالت إنه "بدون أمر من المحكمة، ستواصل جوجل تنفيذ إستراتيجيتها غير التنافسية وعرقلة عملية المنافسة وتقليص خيارات المستهلكين وتقويض الابتكار".

وقالت الدعوى إن جوجل لديها قرابة 90% من إجمالي التساؤلات العامة على محركات البحث في الولايات المتحدة، ونحو 95% من عمليات البحث عبر الهواتف، كما تستحوذ جوجل على قرابة 75% من سوق الإعلانات عبر الإنترنت.

وتشكّل هذه الملاحقات، والتي من المتوقع أن تمتدّ على سنوات طويلة جبهة تصادم جديدة بين الحكومة وشركات الانترنت ولا شكّ في أن تداعياتها ستكون جسيمة على القطاع.

غير أن إثبات استغلال موقع مهيمن ليس بالمسألة السهلة.

ووصفت "جوجل" من جهتها هذه الإجراءات بـ "المخطئة إلى حدّ بعيد".

والأسبوع الماضي، بدأت الحكومة الأمريكية في مطاردة عملاق التكنولوجيا الأمريكي فيسبوك لإجباره على بيع أنستقرام وواتساب.

وأقامت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية ومعظم الولايات الأمريكية دعاوى قضائية بحق فيسبوك، قائلين إن الشركة انتهكت قانون منع الاحتكار وقد يتعين تقسيمها.

