أيمن بهجت قمر يمازح عمرو دياب: "هتعمل لي بلوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: مازح الشاعر أيمن بهجت قمر الهضبة عمرو دياب. وكتب "قمر"، تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "أعتقد ياعمرو إني لو غنيت لك الأغنية، هتعمل لي بلوك، محسود". وعلق الهضبة: "ما إنت ياما غنيت وأنا استحملت، ما جتش على المرة دي". وطرح الهضبة ظهر الثلاثاء عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، برومو أغنية "يا أنا يا لأ"، والتي سيحمل اسمها الألبوم المقرر صدوره يوم 25 ديسمبر الحالي. وغنى عمرو دياب "محسود" لأول مرة مساء الجمعة الماضية، في حفل قصر عابدين.

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