"أنا خالك وهما بيطبلولك"..أبو الليف يرد على أيمن بهجت قمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رد المطرب نادر أبو الليف على الشاعر أيمن بهجت قمر ووجه له رسالة، عبر حسابه بموقع "فيسبوك".

وكتب نادر:" إلى كل أحبابي وأصدقائي ومتابعيني وجمهوري، ابن أختي اللي أنا خاله الشاعر أيمن بهجت قمر بيستفزني إني اتكلم، وأنا عمّال بقول إنه في مقام ابني وأنا اللي مربيه وأنا خاله وأنا الكبير وساكت، هقول حاجة واحدة فقط لا غير علشان الدنيا كلها تعرف وتفهم ومش هتكلم تاني".

وأضاف :" أفتكر مين أول واحد أخدك من إيدك معاه ودخلك استوديو وافتكر مين شجعك إنك تكتب، وافتكر مين اللي أخد منك وغنالك أول أغنية في حياتك، وبرضه أنا خالك وأنا الكبير وربنا يكرمك ويوفقك ويباركلك ويفرحك بأولادك ويزيدك من نعيم الله، نجاحك نجاحي واللي بيني وبينك دم لازم تفهم كده، دا لو مش فاهم الدنيا متسابة ومش هناخد معانا غير عملنا في دنيتنا".

تابع :" وكل المطبلاتية اللي بيطبلولك مش عايزين الخير ليك صدقني اللي منك منك ربنا يوسع رزقك ويفرح قلبك بأولادك، ماتفرحش حد فينا لأنك بعيد عن الفن إنت غالي عندي ومش بقول كده علشان أي غرض أو هدف غير محبة والله، ده للتوضيح مش اكتر علشان بس الناس تعرف وتفهم الصح مين خدم مين ومين ساعد مين ومين قدم مين ومين قبل مين، ده طبعا للتفكر والتذكير فقط لاغير، مكنتش حابب افتح بقي قسما بالله وحياة أولادي، بس بجد أشكرك على وقوفك جمبي ومساعدتك ليا بقولها قصاد كل الدنيا شكرا".

وختم أبو الليف حديثه:" ملحوظة /أنا ماتكلمتش عن سبب الخلاف أو اي خلاف، ولكن بتكلم علشان أنا خالك وإنت إبن أختي فقط لاغير، وإللي بينا دم مش فن ونجاح وفشل لا قدر الله".

وكان الشاعر الغنائي والمؤلف أيمن بهجت قمر، رد على اتهامات سابقة لنادر أبو الليف، له بالتقصير معه رغم صلة القرابة التي تجمعهما.

وكتب أيمن، عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلاً: "فيه موضوع متعلق من سبع سنين أنا ما اتكلمتش فيه، بس واضح إن الفنان نادر أبو الليف اللي بتجمعني بيه صلة قرابة، مصمم إنه يخليني أتكلم وأنا هتكلم بالأصول وإحترامًا لصلة القرابة.. أكتر من مرة (نادر) طلع بيلمح إننا قصرنا معاه أو حاجات من هذا القبيل، وبما إنه كلام يخص العمل مش عن العلاقات الشخصية، فأعتقد التوضيح ممكن يكون مهم عشان نقفل الصفحة دي وكلامي كله عليه شهود موجودين من زملاء ومن أقارب كمان من الدرجة الأولى".