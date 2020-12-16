طلاق النجوم في 2020 .. قصص الحب الجميلة انتهت

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 06:41 مساءً - ظاهرة مثيرة للاهتمام حدثت في العام 2020، وهي أن أغلب حالات الطلاق في الوسط الفني العربي شهدت صخباً مغايراً لما كان يحدث في الأعوام السابقة، فالنجمة السورية اصالة أعلنت طلاقها من المخرج طارق العريان مطلع العام، ولكنها ظلت طوال العام تشكو من الألم والخيانة، وظل متابعوها يفتقدون واحدة من أشهر قصص الحب بين النجوم التي دامت 15 عاما كاملة وأسفرت عن طفلين توأم،

أصالة أعلنت طلاقها رسمياً من المخرج طارق العريان، وأصدرت بيانا أكدت فيه على رغبتها في عدم الخوض بالتفاصيل، وطلبت من الجميع الحرص على مشاعرها ومشاعر أطفالها.

أصالة بدات العام 2020 بإعلان طلاقها

ونشرت أصالة واحدة من الصور الرومانسية التي تجمعها بالمخرج طارق العريان عبر حسابها بموقع إنستقرام وعلقت عليها قائلة: بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي.

تابعت قائلة: وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدّاً ، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة ، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي ، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره.

بينما حدث طلاق نجم أراب ايدول محمد رشاد من المذيعة مي حلمي وسط صدمة كبرى خاصة وان الأخيرة أكدت عدم علمها بالطلاق ولا أسبابه وكانت حتى اللحظة الأخيرة تدافع عن زوجها بمواجهة أزمة تعصف بمستقبله، وأكد محمد رشاد أن الطلاق وقع، ولكنه لا يمكن ان يكشف تفاصيله لأنها شخصية جدا، وروايتها يمكن أن تجرح الطرف الثاني، لافتا إلى أنه طوى الصفحة بالكامل.

قصة حب مي حلمي ومحمد رشاد انهارت فجأة

وأضاف: ليس هناك شيء يمكن أن أقوم به.. إحنا انفصلنا وكل شيء قسمة ونصيب، وبس مش هنكمل اكثر من كده.

وتابع قائلا: الحكاية مينفعش تتحكي لأنها حكاية شخصية جدا، لازم احترم فيها الطرف التاني جدا.. وكان الغرض من التعليق الخاص بالانفصال الذي نشرته على حسابي على انستجرام بهدف الإعلان فقط.

ويكاد يكون طلاق النجمة أنغام الوحيد الذي مر بدون كلمة واحدة منها، فقد تم تسريب أنباء طلبها الطلاق بعد توجيه زوجها أحمد إبراهيم لرسالة مؤثرة إلى زوجته الأولى وأم أولاده ياسمين عيسى بمناسبة يوم المرأة العالمي في شهر مارس، وبعدها بادر الموزع الموسيقي للتمهيد لإعلان الطلاق رسميا، وأكد البعض أن إبراهيم كان يرفض الانفصال عن أنغام ويرى أن الأزمة الحالية من الممكن حلها مع الوقت، ولكن المطربة المصرية هددت باستخدام حقها القانوني لطلب الطلاق "خلعا".

أنغام حصلت على الطلاق من أحمد ابراهيم بهدوء

إبراهيم نفسه أكد هذا الاحتمال في البيان الذي نشر عبر حسابه بموقع الفيس بوك وقام بحذفه لاحقا، وذكر فيه صراحة حتى لو "اتخلعت" من اي طرف يخيرني بينه وبين أولادي هختار راحة اولادي مع حبي الكبير للطرف الغالي ده اللي مازال هو الاخر "على ذمتي" واقسم بالله لم يحدث اي انفصال "حتى الان" لكن محدش عارف بكرا جايب ايه المهم راحة ولادي قبلي شخصيا.

ويبدو أن أنغام التي قامت سابقا بخلع زوجها الثاني الموزع الموسيقي فهد الكويتي، لم تجد حرجا في تكرار التجربة لإصرارها على طلب الطلاق، وهو ما دفع إبراهيم لإصدار بيان جديد مهد فيه لقرب حدوث الانفصال، ثم تم إعلان الطلاق رسميا، وطوت أنغام الصفحة كاملة دون أن تتحدث عنها طوال العام، واكتفت فقط بحذف إبراهيم من حسابها على إنستقرام.

بينما حصلت حلا شيحة على الطلاق من زوجها الكندي ستيف مارك الذي أشهر إسلامه منذ سنوات وأطلق على نفسه اسم يوسف هاريسون، بعد التنازل عن كل حقوقها المالية، لتنهى انفصالا دام عامين، وأجريت مراسم الطلاق في الرابع من أكتوبر 2020 في قسم زيجات الأجانب بالشهر العقاري التابع لحي المنشية في مدينة الإسكندرية، بحضور المحامي طارق فودة وكيلا عن الزوج.



حلا شيحة تنازلت عن كل حقوقها الشرعية من أجل الحصول على حريتها

وأوضح طارق فودة، محامي الزوج، أنه تم طلاق موكله ستيف مارك بتوكيل رسمى منه بإتمام الطلاق رسميا وبحضور محامى وكيل الزوجة حلا شيحة، طلاقا رسميا وبرغبه الطرفين، بعد أن تنازلت حلا عن كل حقوقها الشرعية.

مع الدقائق الأخيرة للاحتفال بعيد الحب، أطلق الفنان محمد علي رزق رسالة قصيرة وحزينة معلنا انفصاله عن زوجته سارة فهيم بعد زواج لم يكمل العامين، وتمنى لها أن تجد التعويض المناسب في حياتها المقبلة.

محمد علي رزق نشر عبر حسابه بموقع الفيس بوك مساء أمس خبر انفصاله عن زوجته سارة فهيم قائلا: وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" صدق الله العظيم، أنا انفصلت أنا وسارة.. الحمد لله على كل شىء.. شكرًا ليكى كنتى خير زوجة.. دعواتكم ربنا يعوضها خير ويعوضنى خير.

كما أعلنت الفنانة الشعبية المغربية نجاة اعتابو، طلاقها من زوجها ومدير أعمالها مراد حادري، وكتبت نجاة اعتابو في تدوينة عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات "انستقرام" جاء فيها: "بعد تفكير هادئ وعميق قررنا أنا ومراد إنهاء حياتنا الزوجية، وبالتالي هو لم يعد مدير أعمالي".

نجاة اعتابو انفصلت عن زوجها ومدير أعمالها

وأضافت الفنانة الشعبية : "بالنسبة لكل من يريد التواصل معي بالنسبة للأعمال الإيميل في البايو، شكرا لكم أحبائي على حبكم، وتفهمكم، تحياتي".

كما أكدت الفنانة مروة محمد في تصريح خاص وحصري لـ "الخليج 365" أنها انفصلت عن زوجها ووالد ابنها ، موضحة أنها عادت للاستقرار في السعودية مع ابنها بعد سنوات من الإقامة في دولة الإمارات.

مروة محمد عادت لبلدها بعد الطلاق

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