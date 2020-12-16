المؤسس عثمان الحلقة 38 نهاية بامسى | مصير يولاك ارسلان وجيركوتاى | رحيل ارطغرل

السلام عليكم ورحمته الله وبركاته يا أصدقائى هل سوف يترك بأمسى المسلسل فى الحلقات القادمة وهل سوف تقوم طارخون خاتون بخيانة عثمان وكيف سوف يستخدم عثمان فلاتيوس هل سوف يبادله مع والد طارخون خاتون وكيف أنتهى لقاء عثمان وكيخاتو خان ورحيل أرطغرل فى هذا الحلقة وهل كان مشهد الوفاة فى المسلسل أم انه قد أفاق وسوف يختار سيد القبيلة أسرار كثيرة فى هذا الموضوع ولكن أولا أذكرو الله تعالى وصلى على الحبيب محمد صلى الله علية وسلم والان قبل أن تكمل الموضوع أذهب الى قسم التعليقات وصلى على محمد صلى الله عليه وسلم والاهم من ذلك هو أن تشاركنا برايك فى القسم الخاص بالتعليقات وهى بنا لنكمل موضوع الحلقة .

المؤسس عثمان الحلقة 38 نهاية بامسى

دعونا حديثنا بما حدث لاياولاك أرسلان حيث شاهدنا فى الاعلان الاول للحلقة ياولاك أرسلان وهو يدخل الخيمة الخاصة بغيغاتو خان وكان برفقة كلا من عثمان وجيركوتاى وفى الصور تم تأكيد ان جيركوتاى كان برفقتهم و أنه لم يلقى حدفه فى السهم الذى قد أصابة وفى الصور الاخرى نجد أن أرسلان يقف فى معسكر كيخاتو خان ومعه محاربيه حيث تظهر أعلام المغول من حولهم وهو يبتسم اذا الان كيف سوف تحل قضية

ياولاك أرسلان وجيركوتاى وهى من أهم القضايا التى طرحت فى الحلقة السابقة ونعتقد ان المخرج الوحيد لهذا القضية ما يلى أولا سوف نخبركم بكيف سوف ينجو ياولاك أرسلان وبعدها كيف سوف ينجو جيركوتاى فالنسبة الى ياولاك ستكون نجاته فى أن يخبر جيكروتاى كيخاتو انه قد تعاون مع نيكولا ولم يتعاون مع ياولاك أرسلان .

مصير يولاك ارسلان وجيركوتاى

وعن جيركوتاى هذا الامر سوف يضع راسه تحت سيف كيخاتو خان واذا الطريقة الوحيدة فى نجاة جيركوتاى هى أقناع كيخاتو من قبل عثمان انه مازال يحتاج جيركوتاى من أجل الايقاع بنيكولا ولذلك يكون قد تعاون الجميع ونجى الجميع ولكن هناك سؤال فى غاية الاهمية الان وهنا يبقى سؤال كيف سوف ينجو عثمان فى حالة واحدة فقط وهى أن يخبر كيخاتو خان أنه يستطيع أحباط مخطط نيكولا للقضاء علية وبالتالى نكون قد أجبنا عن كل التساولات والتى تخص عثمان وجيركوتاى وياولاك أرصلان وكشفنا لكم كل ما سوف يحدث داخل خيمة كيخاتو خان

رحيل أرطغرل ومصير طارخون

وبالحديث عن طارخون خاتون نعتقد أن هناك أمر

سوف يحدث حيث طلب نيكولا منها تسميم كل سادة الكاى حتى تحصل على أبيه ولكن هذا تفكير غبى للغاية من نيكولا لانه يعرض طارخون للخطر فكيف سوف تدخل الى المطبخ وتضع السم أمام الطباخ حتى و أن دخلت خلسه ونعتقد ان أمر السم مكشوف ونقول أن يحدث هذا ولكن فى حالة واحدة فقط وهى أن تكون طارخون بطهى الطعام بنفسها وتقنع القبيلة أنها سوف تعد مائدة على طريقة قبيلتها ونعتقد أن احتمال بعيد ونعتقد هذا الامر لن يحدث حيث قالت طارخون لنيكولا انها قد أخبرت عثمان كل ماحدث وهذا حتى تقنع عثمان أنها غير مخلصه لعثمان ونعتقد العكس لانها تعلم أن التحالف والتعامل مع عثمان أفضل من التحالف مع نيكولا وسوف تعود وتخبر عثمان بكل ماحدث حينها سيكون عثمان متحفظ على فلاتيوس فى خيمة القفص ولكن عندما يذهب وياخذه سوف يكون قد هرب من قبل لينا حيث ان فلاتيوس هو صديق الطفولة وهذا الفعل سوف يضعها فى موقف محرج للغاية أمام سافجى.

موعد عرض الحلقة 38 من قيامة عثمان

هذا ويتم عرض احداث الحلقة رقم 38 من المؤسس عثمان غدا فى تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة حيث تعرض الحلقات على مترجمة بالعربية والانجليزية على قناة أى أر تى التركية صاحبة الحق الحصرى فى العرض الاول للحلقات