(تفاصيل).. حكايات مسلسل نمرة اتنين والحلقة الأخيرة لـ "مني زكي و أحمد السعدني"

عرضت منصة شاهد VIP في شهر أكتوبر الماضي الدراما الاجتماعية المشوّقة "نمرة اتنين" ، بحلقاتها المنفصلة، التي تجمع نخبة من نجوم مصر والعالم العربي.

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ومن المقرر عرض الحلقة الثامنة والأخيرة من المسلسل عنوان "ما تقولش لـ حدّ"، وهي من بطولة منى زكي وأحمد السعدني؛ كتابة مريم نعّوم؛ إخراج يسري نصر الله.

تبدأ أحداث الحلقة بتعطّل سيارة شهد على طريق الغردقة، فيتوقف حسن لمساعدتها ويفاجأ بأنها حبيبته السابقة خلال مرحلة المراهقة والجامعة. يعود الماضي بتفاصيله عندما يضطران أخيراً لمواجهة بعضهما ووضع النقاط على الحروف أثناء فترة حظر التجوال بسبب فيروس الكورونا.

المسلسل عبارة عن عدة قصص، كل قصة مستقلة ومنفصلة عن الأخرى، وتحمل تفاصيل مختلفة عن العلاقات ومفهوم الرومانسية في المجتمع الحديث، متخذةً من فكرة الحب الثاني محوراً للأحداث التي تدور في 4 مدن عربية مختلفة هي: جدة، القاهرة، الجونة، وبيروت.

وتحمل كل حلقة من حلقات العمل توقيع مخرج مختلف، وتضم كوكبة من الممثلين، بالإضافة إلى قصة درامية قائمة بذاتها، تنتهي مع انتهاء الحلقة، لتبدأ قصة جديدة مع بداية حلقة أخرى.

مسلسل "نمرة اتنين " بطولة: منة شلبي، منى زكي، نيللي كريم، آسر ياسين، عمرو يوسف، أمينة خليل، ماجد الكدواني، شيرين رضا، إياد نصار، يعقوب الفرحان، أروى جودة، أحمد مالك، صبا مبارك، أحمد

السعدني، سارة طيبه، سينثيا خليفة، نهى عابدين، وآخرين.

ويخرج المسلسل 8 مخرجين مختلفين وهم طارق العريان، وتامر محسن، وهادى الباجوري، وهاني خليفة، ومحمد شاكر، وأحمد النجار، حيث يتولى كل مخرج إخراج قصة حلقة واحدة فقط بكاتب مختلف، ومن ناحية التأليف فهناك 4 كتاب يتولون كتابة العمل وهم مريم نعوم ، ووائل حمدي ، وسما عبد الخالق ، وسارة طيبة.

وفي السطور التالية نستعرض تفاصيل الحلقات السابقة :

الحلقة (الأولي) الناحية التانية

بطولة عمرو يوسف ، صبا مبارك، نهى عابدين

سيناريو وحوار سماء عبدالخالق

إخراج طارق العريان

حول الحلقة: على الرغم من الحب والصداقة التي جمعت بين علا وشريف إلا أن الروتين أصبح خطرًا يهدد زواجهما، فحين لا يكون هناك سبب مباشر لإنهاء الزواج سوى الملل، هل يعد ذلك سببًا كافيًا؟

الحلقة (الثانية) اللي بيصير ببيروت

بطولة: نيللي كريم، عادل كرم، حازم سمير

سيناريو وحوار: مريم نعوم

إخراج: تامر محسن

حول الحلقة: بعد رحلة قصيرة لتكريمها في بيروت، تجلس راوية في بهو الفندق بانتظار رحلة العودة بعد أن تأخرت عن موعد رحلتها الأولى.. وعلى أحد تطبيقات المواعدة على الهاتف، تجد رواية نفسها في مغامرة لم تحسب لها حسابًا.



الحلقة (الثالثة) أنت فين؟

بطولة آسر ياسين، أروى جودة، سينثيا خليفة

سيناريو وحوار سماء عبدالخالق

إخراج هاني خليفة

حول الحلقة: تخلّى سيف عن نادية من أجل امرأة أخرى.. ثم عاد إليها نادمًا ومطالبًا بفرصة ثانية.. فهل هناك أمل في استعادة ما تخلّى عنه.. أم أن ما يخسره الإنسان في الحب لا يمكن استعادته؟!



الحلقة (الرابعة) فرق توقيت

بطولة: ماجد الكدواني، شيرين رضا

سيناريو وحوار: وائل حمدي

إخراج: هادي الباجوري

حول الحلقة: الطريق إلى المطار يستغرق أقل من ساعة، لكن لكل دقيقة في رحلة السائق البسيط مع النجمة الشهيرة سنوات من الذكريات والألم والحنين.



الحلقة (الخامسة) أول امبارح

بطولة منة شلبي، أحمد مالك

سيناريو وحوار: مريم نعوم

إخراج محمد شاكر

حول الحلقة: بعد ستة أشهر من انفصالها عن يوسف، تذهب لبنى لحفل عيد ميلاده كي تثبت لنفسها أنها تجاوزت علاقتها به، هناك تجد نفسها في مغامرة غير محسوبة النتائج.



الحلقة (السادسة) من فين چا النور؟

بطولة: سارة طيبة – يعقوب الفرحان

سيناريو وحوار: سارة طيبة

إخراج: أنس باطهف

حول الحلقة: لمى (مُنسّقة معارض فنية) تجد نفسها في مواجهة لا مفر منها مع علي (الفنان) الذي يصارحها بحقيقتها التي لطالما تهرّبت منها. في المقابل تُخرج لمى علي عن طوره وتجبره على مواجهة الماضي الذي ادّعى بأنه قد نسيَه.



الحلقة (السابعة) آخر الليل

بطولة: أمينة خليل، إياد نصار

سيناريو وحوار: آدم عبدالغفار

إخراج: آدم عبد الغفار

حول الحلقة: في لیلة ما قبل الزفاف، تدور بین نور وشكري مكالمة هاتفية عشوائية يتغيّر معها مصير نور.



الحلقة (8) ما تقولش لـ حدّ

بطولة: منى زكي، أحمد السعدني

سيناريو وحوار: مريم نعوم

إخراج يسري نصر الله

تتعطل سيارة شهد على طريق الغردقة، فيتوقف حسن لمساعدتها، لنكتشف أنهما حبيبان سابقان فرقتهما السبل. وعندما يضطران لتمضية ساعات حظر التجول الليلي معًا، تعود الذكريات إلى الظهور.

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