غدًا..حفل غنائي لـ تامر حسني وحسين الجسمي في دبي

يشارك الفنان تامر حسني، مع الفنان حسين الجسمي، في حفل غنائي في الإمارات، وذلك ضمن فعاليات افتتاح مهرجان دبي للتسوق.
يقام الحفل غدًا الخميس، 17 ديسمبر، في إحدى المناطق الترفيهية الشهيرة في دبي، وتم نفاد تذاكر الحفل بعد أيام من طرحها للبيع.
يشارك في الحفلات الغنائية للمهرجان، الفنان وائل كفوري، الفنان ماجد المهندس، الفنانة نجوي كرم، مع تطبيق مشدد للإجراءات القائةوتوفير
وسائل التعقيم والتطهير للمحافظة على سلامة الحضور.
تضم فعاليات المهرجان عدد كبير من الأنشطة التسويقية والغذائية والثقافية، إضافة إلى بعض الأنشطة الترفيهية الخاصة بالأطفال، وعدد من الأنشطة الاجتماعية التي تقام في المهرجان كل عام.
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يذكر أن الجسمي قد طرح
وكانت أحدث إصدارات حسني الغنائية، من خلال أغنية "نفس النهاية"، والتي سجلت أكثر من 12 مليون مشاهدة، من كلمات:أحمد المالكي، ألحان:مدين، توزيع:أحمد عبدالسلام.
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