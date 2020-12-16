غدًا..حفل غنائي لـ تامر حسني وحسين الجسمي في دبي

يشارك الفنان تامر حسني، مع الفنان حسين الجسمي، في حفل غنائي في الإمارات، وذلك ضمن فعاليات افتتاح مهرجان دبي للتسوق.

يقام الحفل غدًا الخميس، 17 ديسمبر، في إحدى المناطق الترفيهية الشهيرة في دبي، وتم نفاد تذاكر الحفل بعد أيام من طرحها للبيع.

يشارك في الحفلات الغنائية للمهرجان، الفنان وائل كفوري، الفنان ماجد المهندس، الفنانة نجوي كرم، مع تطبيق مشدد للإجراءات القائة

وتوفير

وسائل التعقيم والتطهير للمحافظة على سلامة الحضور.

تضم فعاليات المهرجان عدد كبير من الأنشطة التسويقية والغذائية والثقافية، إضافة إلى بعض الأنشطة الترفيهية الخاصة بالأطفال، وعدد من الأنشطة الاجتماعية التي تقام في المهرجان كل عام.

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يذكر أن الجسمي قد طرح

أخيرًا أغنية"لبة العيون"، والتي تخطت أكثر من 4 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:جنان، ألحان: حسين الجسمي، توزيع:حسام كامل، ويقول مطلعها "لبة العيون اللي سحرها ذبحني ولبة القلوب اللي تِنايَــت من سنين ويا رقة الشوق اللي بلحظة سرقني وعوَّد سنين الغلا ترويلي الحنين شفتك وفَز القلب ومن ثم طرحني صويب اوِنّالشوق وارضفه رَضفين".

وكانت أحدث إصدارات حسني الغنائية، من خلال أغنية "نفس النهاية"، والتي سجلت أكثر من 12 مليون مشاهدة، من كلمات:أحمد المالكي، ألحان:مدين، توزيع:أحمد عبدالسلام.