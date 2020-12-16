الحلقة 38 كاملة من مسلسل قيامة المؤسس عثمان مترجمة بجودة عالية "kuruluşzamanı"

عد أن قام عثمان بن أرطغرل بإنقاذ بسونغول من الحريق، ذهب هو ورجاله لإنقاذ حياة كل من عمه وأخاه من الموت على يد نيوكول حيث أن نيوكولا قد قام بأسر كل منهما وكانت لديه نية بقتلهما حتى ينال من الملك عثمان بن أرطغرل
زواج عثمان بن أرطغرل لانجاب ولد
من أكثر اللقطات الشيقة في حلقة اليوم من مسلسل قيامة عثمان، هو زواج الملك عثمان بن أرطغرل
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