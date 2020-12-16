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آخر تحديث: 16 - ديسمبر - 2020 5:26 مساءً
رسالة بريدية تصل إلى فتاة من والدتها بعد وفاتها بعامين
تلقت أميركية بطاقة بريدية مؤثرة من والدتها الراحلة، وهي عبارة عن بطاقة تهنئة بميلادها، الامر الذي أثار فرحتها واستغرابها بنفس الوقت بسبب وصول الرسالة بعد وفاة والدتها بعامين.
وفي التفاصيل، تلقت إحدى سكان مدينة يونغستاون في ولاية أوهايو الأمريكية، بطاقة تهنئة بعيد ميلادها، تم إرسالها في عام 2015 من قبل والدتها الراحلة.
ووفقا لوكالة “يونايتد برس إنترناشونال” للأنباء، تفاجأت كاترينا جونز عندما شاهدت مغلفًا بارزًا في بريدها ليتبين لاحقا أن والدتها المتوفاة قبل عامين قامت بإرساله.
وقالت جونز في تعليق للوكالة: “عنوان المرسل كان عنوان منزل والدتي، ثم نظرت إلى خط اليد وأدركت أن الرسالة كتبتها والدتي التي توفيت عام 2018. كان التاريخ على الختم البريدي 20 يونيو 2015. وتضمن الظرف البريدي بطاقة تهنئة بعيد ميلادي”.
وأعربت جونز عن استغرابها في وصول الخطاب بعد 5 سنوات من الإرسال، لكنها أشارت إلى أنها علامة لها وقالت: “قال لي زميلي في العمل إن هذه إشارة. كان من المفترض أن أحصل على البطاقة الآن، وليس حينذاك”.
كانت هذه تفاصيل خبر شابة تتلقى بطاقة بريدية من والدتها بعد مرور عامين على وفاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.