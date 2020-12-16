محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي
يحل أبطال مسلسل "ما وراء الطبيعة" ضيوفا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، غدا الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء.
يتحدث خلال اللقاء كل من الفنان أحمد أمين والفنانة آية سماحة والطفلة ريم عبد القادر عن كواليس المسلسل وتفاصيل الاستعداد للشخصيات، وردود الفعل بعد عرضه، خاصة من تلاميذ الدكتور أحمد خالد توفيق.
كما تجمعهم العديد من المواقف الطريفة خلال الحلقة.
برنامج معكم منى الشاذلي يبث من الأربعاء إلى الجمعة على قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد حلقة أبطال "ما وراء الطبيعة" في "معكم منى الشاذلي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.