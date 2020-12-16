أحمد السقا عن أمير كرارة :"ربنا يكفينا شر العين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد السقا صورة تجمعه بالفنان أمير كرارة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

علق السقا على الصورة :"ربنا يكفينا شر العين".

يشارك الفنان أحمد السقا في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" مع الفنان أمير كرارة ومن إخراج محمد سامي.

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