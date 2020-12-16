محمود عبد المغني يوجه رسالة لزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان محمود عبد المغني رسالة لزوجته، نشر صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

علق "عبد المغني" على الصورة :"كل النجاح اللي احنا فيه إنتي السبب فيه، ربنا يخليكي ليا ويكرمنا في عيالنا".

ويعرض للفنان محمود عبد المغني حاليًا مسلسل" خيط حرير" بطولة الفنانة مي عز الدين كل من، سوسن بدر، نيكولا معوض، هنادي مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد علي رزق، ولاء الشريف، عبدالرحيم حسن، حنان سليمان، أحمد صيام، أحمد خليل، حنان سليمان، ياسمين رحمي، يوسف عثمان، ممدوح الشناوي، حازم سمير، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.